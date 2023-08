El pleito entre Mayela Laguna, de 39 años de edad, y Luis Enrique Guzmán, de 53 años de edad, cada día se hace más grande.

Diversos medios dieran a conocer que Mayela Laguna intentaba extorsionar a Enrique Guzmán, de 80 años de edad, con material comprometedor.

Al respecto, ella lo desmiente así como echa por tierra otros chismes, entre ellos el robo.

A través del programa Sale el Sol, Mayela Laguna niega haber filtrado audios en los que arremete contra la familia Pinal. Jura y perjura que estos son obra de su expareja.

Si bien confirma que se trata de su voz, asegura que la conversación es de hace casi tres años y la sostuvo con una persona que también fue víctima de la dinastía.

“No me sorprenden esos audios, porque Luis Enrique Guzmán Pinal ya me había advertido en múltiples ocasiones y mensajes que me iba a hundir. Esto fue hace dos años y medio, casi tres años”

Por otra parte, aunque Mayela Laguna aceptó haber tomado cosas de Silvia Pinal, de 91 años de edad, ahora dice que se echó la culpa.

Esto, para que salvarle la reputación al hijo de la actriz, Luis Enrique Guzmán.

“Yo no robé absolutamente nada, no me pueden comprobar nada, de hecho, me tuve que echar la culpa para que el señor Luis Enrique Guzmán Pinal no quedara mal, pero yo no robé nada, y eso me lo van a tener que comprobar”

Mayela Laguna