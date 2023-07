Luis Enrique Guzmán asegura no ser el padre de Apolo, el hijo que crio junto a Mayela Laguna por cuatro años, pero esto solo está sacando el maltrato que ella ha vivido en la familia.

Aunque hasta la mano derecha de Silvia Pinal salió a confirmar que Apolo no era el hijo de Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- y que Mayela Laguna había robado a la familia, ella sigue defendiéndose.

Y es que no solo se expuso que Mayela Laguna -de 39 años de edad- habría estado consumiendo drogas, sino que destapó cosas sobre la familia Guzmán Pinal que hablan de un claro maltrato.

Este 25 de julio, TVNotas publicó una nota y un video, donde se ve a Mayela Laguna reconocer su consumo de alcohol, además de estar atemorizada de Luis Enrique Guzmán.

Ante ello, en una entrevista en Sale el Sol, Mayela Laguna comprobó que ese video correspondía al 2022, cuando un paparazzi la acorraló para grabarla y declarar.

Explicó que ella siempre ha sido clara en su consumo de drogas, asegurando que tiene un año limpia de toda sustancia y que solo bebe cuando sale con amigas a comer.

Por otra parte, aseguró que desde que se filtraron unos audios de ella, ha sido ataque tras ataque en medios de comunicación, cuando ella no es una figura pública.

Señalando que lo mismo está pasando ahora, luego de que Luis Enrique Guzmán hizo público que Apolo no sería su hijo, la ha llevado a tener que salir cada semana a aclarar algún tema.

Asimismo, Mayela Laguna detalló que ya ni puede ir a trabajar a la pizerría -que es su sustento económico- porque los paparazzis y reporteros no dejan de seguirla.

Por otra parte, dijo creer que Luis Enrique Guzmán le había pagado al paparazzi para revelar el video de hace un año, aunque detalló “él sabe todo de mi, yo le conté de este señor”.

Mayela Laguna aseguró que hace un año había llegado a un trato con dicho paparazzi para que no compartiera el video, condicionándola a meterse a rehabilitación y así no lo filtraría.

“Si tú te metes a ese grupo de AA conmigo, no saco el video. Yo le creí, fui al grupo porque quería estar bien (...) él me dio su palabra de que no iba a sacar el video.

Lo del paparazzi yo se lo había contado a Luis Enrique, de hecho se conocieron, tenía su teléfono y no dudo que le haya marcado para que sacara esto”.

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán.