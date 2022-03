Mauricio Martínez compartió el abuso que sufrió por Toño Berumen, cuando buscaba tener una oportunidad como cantante.

Debido a que Toño Berumen fue el creador de distintos proyectos musicales, tales como ‘Mercurio’ y ‘Magneto’, Mauricio Martínez aseguró que no fue su única víctima.

Por ello, Mauricio Martínez dijo que emprenderá acciones legales contra Toño Berumen, pese a que otras personas como Pati Chapoy lo han defendido de las acusaciones.

Mauricio Martínez compartió hace unas horas en su cuenta de Instagram, lo que sería un video comunicado hablando de lo que seguirá después de acusar a Toño Berumen por abuso.

Luego de que Mauricio Martínez acusara a Toño Berumen de haberlo acosado sexualmente cuando tenía 23 años, dijo que emprendería acciones legales con el productor.

“Ya estoy hablando con abogados y la gente que le va a dar seguimiento a este asunto… esta no será la última vez que escuchen sobre mí y este tema, apenas comienza”.

Asimismo, dijo que tiene el testimonio de más de 10 personas que también habían sufrido el abuso por Toño Berumen, con la particularidad de que todos son de edades similares.

Mauricio Martínez dijo que tenía las pruebas de estas víctimas de Toño Berumen, mismas que logró recopilar en 24 horas.

Sumado a ello, el actor señaló que Toño Berumen no ha hecho nada más que “estar escondido”, pues sigue sin salir a defenderse de la acusación.

Mauricio Martínez detalló que Jesús Falcón de ‘Operación Triunfo’ también fue acosado por el productor musical.

Mauricio Martínez, quien fue juzgado y vetado por Pati Chapoy en ‘Ventaneando’, defendiendo a Toño Berumen, obtuvo otra respuesta del actor.

El actor de Broadway, dice “estoy hablando con la verdad” y señaló la manera en que la “prensa amarillista”, lo ha juzgado tras dar a conocer su abuso.

“Una mujer que lleva 20 o 30 años dando chismes baratos, en una empresa en donde nunca he puesto un pie, y que una persona se refiera a mi persona con adjetivos que no pienso repetirlos, me parece lamentable, que alguien de ese nivel se ponga en nivel de un abusador”.

Mauricio Martínez, actor.