Elías Chiprout, integrante de ‘Mercurio’, sale a defender a Toño Berumen y Luis de Llano

En la polémica que rodea a Toño Berumen y Luis de Llano , el cantante Elías Chiprout, integrante de ‘Mercurio’ salió a defenderlos.

En conferencia de prensa, en el marco de los conciertos que ofrecerán en conjunto Mercurio, Tierra Cero, Kairo, MDO, Ragazzi, M5, Los Hijos de Sánchez y Ufforia.

Elías Chiprout, integrante de ‘Mercurio’ fue el encargo de hablar de la polémica que ha surgido en torno a Toño Berumen y Luis de Llano .

Luego de que a la agrupación se le preguntará sobre la denuncia pública que hizo la cantante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano.

“No podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano(...) Cómo vamos a tener idea de algo que pasó en Timbiriche, aquí no hay ningún miembro de Timbiriche, entonces, pedir opinión a alguien sobre algo que desconoce y no puede saber, se me hace un poco absurdo”Elías Chiprout,

