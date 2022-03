El actor mexicano Mauricio Martínez, denunció al productor Toño Berumen de abuso: “Ese cerdo”, expresó el también cantante.

Recordemos que este 8 de marzo, Sasha Sokol rompió el silencio sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Luis De Llano, cuando ella tenía a penas 14 años.

Esto abrió la posibilidad, a que otras personas tuvieran apertura y hablaran de las injusticias que han vivido.

No sólo las mujeres se atrevieron a alzar la voz, también hombres; uno de ellos Mauricio Martínez.

Sasha Sokol habla de la situación de abuso que vivió con Luis de Llano. (@sashasokolova)

Sasha Sokol habla del abuso que vivió con Luis de Llano. (@sashasokolova)

Cabe señalar que, Toño Berumen fue productor de agrupaciones como Kairo, Magneto y Mercurio.

Asimismo, no es la primera vez que es acusado de intentar propasarse con jóvenes cantantes; en 2021 varios de ellos rompieron el silencio.

Mauricio Martínez acusa a Toño Berumen de intentar propasarse con él

Mauricio Martínez utilizó sus redes sociales para, al igual que Sasha Sokol, denunciar un acto de abuso que sufrió por parte de Toño Berumen.

Fue a través de su cuenta oficial en Twitter, donde Mauricio Martínez compartió que a Toño Berumen “se le fue la mano donde no debía”.

Mauricio Martínez, comunicado (Twitter/@martinezmau)

Expuso que, sufrió el acto de abuso, cuando estudiaba en el Centro de Educación Artística.

“El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berume”, relató en un tuit.

Pese a ello, compartió que no se quedó con los brazos cruzados y lo confrontó.

“Pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo”, comentó Mauricio Martínez.

Mauricio Martínez, comunicado (Twitter/@martinezmau)

“Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?”, agregó.

Finalmente, expresó angustia por los jóvenes artistas que han pasado por lo mismo y no han podido hacer nada al respecto.

“Las cámaras estaban en el baño de la oficina de ese sujeto que es mejor ya ni nombrar”, escribió Mauricio Martínez.

“Repito, yo era un adulto y no pasó a mayores. Salí de ahí. Pero ojalá sus víctimas sí se atrevan a denunciarlo. Punto”, continuó.

Aunque en ese momento no dio más detalles al respecto, después de un tiempo regresó a su cuenta de Twitter para ofrecer más detalles sobre su denuncia.

“Fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002. Yo iba llegando a la ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York”, narró.

Mauricio Martínez compartió que en esa época “estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico”.

Explicó que “sabía que él (Toño Berumen) era influyente en esa época”, razón por la que accedió a ir a la cita.

Mauricio Martínez, comunicado (Twitter/@martinezmau)

“Su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción”, declaró.

“Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño …y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera”, señaló.

Mauricio Martínez reveló que Toño Berumen le pidió que se bañara y comenzó a tocarlo sin su consentimiento.

“Salí bastante nervioso y canté. Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por que no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo” Mauricio Martínez

Explicó que fue muy difícil para él hablar de lo ocurrido y fue la confesión de Sasha Sokol lo que le dio la valentía de pronunciarse.

“Esto ha sido un tema que he tratado en terapia porque si se siente uno muy desagradable después de algo así, pero no se compara con un abuso sexual o una relación de años, pero hoy, con un poco más de madurez, y con el ejemplo de la valiente de Sasha, me atreví a hablar del tema”. Mauricio Martínez

Finalmente, Mauricio Martínez expuso su opinión sobre el caso de la ex integrante de Timbiriche