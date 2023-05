El comediante Ricardo O’Farrill, de 32 años, metió en aprietos a Mau Nieto, de 37 años, al acusarlo de drogar -junto a su amigo Daniel Sosa, de 29 años, a una mujer por diversión, razón por la que el trío está siendo mal visto.

Por supuesto, Mau Nieto negó la acusación y ha intentado seguir con su vida. Recientemente se integró a la novena temporada del programa “Me caigo de risa”, pero su recibimiento no fue como esperaba.

Mau Nieto (@maunieto / Instagram)

Quieren a Mau Nieto fuera de Me caigo de risa

Una vez que Me caigo de risa anunció en su cuenta de Instagram el ingreso de Mau Nieto, mismo que está programado para el 5 de junio, la audiencia exigió su salida inmediata.

“La neta, que triste que lo hayan invitado a ser hermano disfuncional. Sus fans no aceptamos abusadores en el programa”, “Me parece que alguien no sabe el alacrán que se echó encima”, “¿En cuántos programas estará?, digo, para no verlo”,

“Pésima selección del nuevo integrante”, “¿Por qué jodieron así de feo el programa?”, “Todo iba bien hasta que lo invitaron”, “Ojalá no sean muchos los episodios donde esté él”, expresan por lo que el comediante responde.

“¡Ay qué padre y qué emoción leer tanta alegría de la gente!”, citó en la red social, pero los malos comentarios no se detuvieron sino todo lo contrario por lo que ya no volvió a pronunciarse.

Mau Nieto responde a críticas por su integración a Me caigo de risa (Instagram)

Mau Nieto es el nuevo hermano disfuncional de Me caigo de risa

Mau Nieto se dice ansioso no nervioso por su ingreso al programa Me caigo de risa, donde fungirá como el nuevo hermano disfuncional.

Su ingreso llega a meses de que el comediante se uniera al programa como invitado especial, algo que -en su momento- gustó mucho a la audiencia.

Por lo que hoy que es un hecho su permanencia, Mau Nieto promete desvivirse para hacer reír al público pese a que sus chistes no están tan subidos de tono como los de sus compañeros.

Además del comediante y esposo de Carla Fernández, la conductora televisiva Roxana Castellanos, de 50 años, también será parte del programa de retos.