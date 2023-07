Maryfer Centeno ya analizó la incómoda entrevista de Martha Higareda a Ryan Gosling y esto descubrió sobre el actor al conocer esta particular anécdota.

En los últimos meses el nombre de Martha Higareda se ha vuelto tendencia por sus extraordinarias anécdotas que involucran a famosos de Hollywood y algunas situaciones difíciles de creer.

Una de las anécdotas que más llamó la atención es la que involucra a Ryan Gosling y es que de acuerdo con Martha Higareda el actor de 42 años de edad la “salvo” en un restaurante.

En medio de las críticas que la tachan como una “mentirosa”, Martha Higareda -de 39 años de edad- entrevistó a Ryan Gosling durante la promoción de la película Barbie.

Maryfer Centeno -de 33 años de edad- ya analizó la incómoda entrevista y esto fue lo que descubrió, ¿será que Martha Higareda miente sobre su encuentro con Ryan Gosling?

Martha Higareda trató de recordarle a Ryan Gosling cuando se conocieron, pero salió mal (Especial )

¿Qué pasó en la incómoda entrevista de Martha Higareda a Ryan Gosling que analizó Maryfer Centeno?

Martha Higareda ha acaparado titulares por sus extraordinarias historias e incluso se ha convertido en la protagonista de diferentes memes.

Una de las historias que más llamó la atención fue cuando Martha Higareda recordó que en un restaurante se iba a resbalar y Ryan Gosling la “salvo” de caerse.

Para la premier de Barbie, Ryan Gosling y Margot Robbie -33 años- viajaron a la Ciudad de México en donde se mostraron muy felices con el recibimiento de sus fans.

Tras el alboroto que se había generado con la anécdota de Martha Higareda, Ryan Gosling fue cuestionado si sabía quién era la actriz y confundido dijo que no.

Sin embargo la historia no quedó ahí y es que Martha Higareda tuvo la oportunidad de entrevistar a Ryan Gosling y Margot Robbie.

Martha Higareda no quiso que la tacharan de “mentirosa” por lo que le recordó a Ryan Gosling cuando la rescató de caerse en un restaurante en Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos.

“Hace muchos años hubo una situación que sucedió en un restaurante. Estaba cenando con una amiga y me levanté, y mi suéter se atoró en una de las sillas (...) y un tipo me agarra muy rápido, y me doy vuelta y eras tú” Martha Higareda

Tras escuchar esta historia Ryan Gosling se mostró sorprendido, pero se notaba que no se acordaba de lo que estaba contando Martha Higareda.

La actriz le agradeció el gesto de salvarla de una caída y Ryan Gosling sólo le contestó: “Un placer”.

Martha Higareda se presume junto a Margot Robbie y Ryan Gosling. (@marthahigareda)

Esto dijo Maryfer Centeno sobre la incómoda entrevista de Martha Higareda a Ryan Gosling

Tras las especulaciones que causó la entrevista de Martha Higareda a Ryan Gosling, Maryfer Centeno ya la analizó y esto fue lo que descubrió.

Maryfer Centeno señala que Martha Higareda se encuentra nerviosa al estar contando su anécdota a Ryan Gosling, pero es algo normal ya que se encuentra hablando con una gran estrella.

En su análisis Maryfer Centeno señaló que Ryan Gosling si estaba interesado en conocer la anécdota de Martha Higareda pues no sabía lo que iba a decir.

Maryfer Centeno puntualizó que Martha Higareda es una gran contadora de historias pues acompaña cada cosa que dice con un gesto.

De acuerdo con Maryfer Centeno, Martha Higareda también cambia el tono de su voz para dar más énfasis a lo que está diciendo, lo que hace que platique las historias de manera sabrosa y esto hace que la gente quiera escucharla.

Esto provocó que Ryan Gosling se mostrará divertido con la anécdota de Martha Higareda.

Maryfer Centeno recalcó que Martha Higareda se puso nerviosa pues no sabía qué le iba a decir Ryan Gosling tras recordarle su anécdota que muchas personas no le creyeron.

Pese a que la notó nerviosa, Maryfer Centeno puntualizó que Martha Higareda si la estaba pasando bien.

Maryfer Centeno destacó que Ryan Gosling parece confirmar la historia de Martha Higareda al confirmar que si acude a ese restaurante.

Por último Maryfer Centeno señaló que Ryan Gosling se mostró sorprendido porque no recuerda la anécdota, pero eso no quiere decir que no haya pasado.