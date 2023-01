Una vez más Maryfer Centeno ha sorprendido con su análisis de lenguaje corporal, pues en en esta ocasión revela lo que vé en la nutrióloga de Jorge Salinas y asegura que no ve vergüenza.

En el programa de YouTube de Ana María Alvarado, Maryfer Centeno de 33 años de edad, dio su opinión al respecto de Anna Paula Guerrero Castillo, nutrióloga de Jorge Salinas de 54 años de edad.

Tal y como reveló Maryfer Centeno, a ella le parecía que la nutrióloga de Jorge Salinas tiene “una personalidad bastante interesante”, ya que no cualquiera aguanta todos los comentarios en redes, pero no tiene vergüenza.

Maryfer Centeno sostiene que no es autoridad moral y no juzga cuando analiza el lenguaje corporal

Asimismo, Maryfer Centeno reveló que a todos les ha sorprendido la actitud de la nutrióloga de Jorge Salinas.

“Más allá del juicio moral, me parece que es una conducta atípica, no sé si tú Ana María, habías visto algo así en tu experiencia como periodista en donde la tercera en discordia, platica con todos los medios. A mí me parece atípico.”

Maryfer Centeno