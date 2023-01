Ahora que Sara Corrales rompió el silencio sobre su relación con Gabriel Soto, está más que claro, el actor sí coqueteó con ella y hasta le presentó a sus hijas.

Así lo dio a conocer Sara Corrales, de 37 años de edad, al programa Hoy, donde manifestó que el actor le parece un hombre maravilloso, disciplinado, pero sobre todo un gran papá.

Esto porque tuvo la suerte de convivir con Elissa Marie y Alexa Miranda, de 13 y 8 años de edad, respectivamente, hijas de Gabriel Soto.

Sara Corrales / Gabriel Soto (Especial)

Gabriel Soto sí coqueteó con Sara Corrales

Por otra parte, la actriz confirmó que Gabriel Soto le dio regalos (flores, un perfume, un collar, etcétera) por lo que agradece las atenciones y comprende que la gente los haya relacionado sentimentalmente.

No obstante, niega que ella vaya a tener un romance con él, esto porque su mamá le enseñó el respeto y el auto-respeto:

“Busco un hombre soltero, leal, fiel y comprometido con la relación”, requisitos que no cumple el actor ya que no terminó su relación con Irina Baeva, simplemente la habría puesto en stand by.

Sara Corrales, actriz colombiana. (@saracorrales)

Maryfer Centeno confirma las intenciones de Gabriel Soto

Según el análisis de Maryfer Centeno, Gabriel Soto sí estaba coqueteando con Sara Corrales al mandarle detalles y de acuerdo a la declaración de la actriz.

Pues la grafóloga y experta en análisis corporal, no ve normal que Sara Corrales aclare que a ella le enseñaron lo que es el respeto.

“Sara Corrales nos da una clase de dignidad”, señaló Maryfer Centeno, en la sección ¿De qué me hablas? de Hoy. Así como menciona que no es normal que a una “amiga” el actor le regale flores y perfumes.

¿Gabriel Soto retomó su romance con Irina Baeva?

Hace unos días salieron a la luz fotografías de Gabriel Soto junto a Irina Baeva, ambos se fueron a la playa por lo que se da por hecho que hubo reconciliaron.

Sin embargo, un detalle no termina por convencer a sus seguidores y es que al parecer el viaje fue patrocinado por la empresa K-Swiss, misma que tiene contratos con ambos famosos como pareja.

Aunado a las declaraciones de Sara Corrales, se cree que Gabriel Soto retomó su relación con Irina Baeva, quien nunca se quitó el anillo de compromiso a pesar de que su relación se encontraba en stan by por trabajo, según dijo la actriz en varias ocasiones.