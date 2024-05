Maryfer Centeno, de 34 años de edad, encontró en la “disculpa” de Sofía Rivera Torres a Lucero Mijares nada más que mentiras e hipocresía.

Todo comenzó con una entrevista en la que Lucero Mijares, de 19 años de edad, dijo que al no tener un look muy femenino, la llegan a confundir con un hombre.

Sofía Rivera Torres -de 31 años-, Eduardo Videgaray -de 54 años- y José Ramón San Cristobal -de 55 años-, usaron estas declaraciones para burlarse de la hija de Lucero -de 54 años- en su programa ‘Qué Importa’.

Esto desató una ola de críticas que obligó a los conductores a disculparse con Lucero Mujeres, lo que no fue muy sincero, según ha concluído la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno.

¿Qué le hizo llegar a tal conclusión? La también grafóloga destacó que lo más evidente de la disculpa fue la “falta de honestidad” con la que fue expresada.

Y es que, Maryfer Centeno afirmó que a pesar de haberse expresado a través de las cámaras, fue evidente el “comportamiento burlón y retador” de Sofía Rivera y compañía mientras se disculpaban.

Prueba de ello, dijo, fue la postura completamente abierta de Sofía Rivera y sus brazos colocadas en forma de jarra.

“La pantalla tiene como característica que es transparente, se nota cuando algo es sincero y cuando algo es un comportamiento fingido. En este caso, lo que vimos fue un comportamiento burlón y retador, [por los] brazos en forma de jarras, la risa y la postura totalmente abierta. Cuando uno siente arrepentimiento, va a aumentar el estrés en el cuerpo pues tus músculos se van a poner más juntitos, tú vas a estar más estresado, no vas a hablar tan rápido”.

La disculpa de los conductores de ‘Qué importa’ incluyó un video de Manuel Mijares -de 66 años-, pade de Lucerito, en el que se le escucha decir, ‘la cagué, la cagué, la cagué'.

Mientras la grabación se reproduce, de fondo se escucha a José Ramón San Cristóbal y a Eduardo Videgaray reirse a carcajadas.

Al respecto, Maryfer Centeno dijo que estas risas tampoco demuestran algún tipo de arrepentimiento,

Ante ello, Marifer Centeno recomendó a Sofía Rivera y compañía ya no hablar sobre el tema pues cada vez que lo abordan terminan peor.

“No, ya, por favor, ya no digan nada; cada vez que hablan creo que más coraje generan. El corporal de ellos es burlón, es irrisorio; a lo mejor para ellos es muy divertido, yo no coincido con sus formas [...] ve nada más, los brazos en forma de jarra, que son a la defensiva; la sonrisa; claro que me puse a comparar para poder entender como es la postura [de ellos] generalmente; estaban ahí a la defensiva”

Marifer Centeno