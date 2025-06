Mario Bautista VS Westcol: No cree que lo toque “porque no es el Canelo Álvarez”

Mario Bautista se siente confiado porque se enfrentará a Westcol y no al Canelo Álvarez.

Mario Bautista se agarrará a golpes con Westcol en Supernova Orígenes. La pelea de box tendrá lugar el 17 de agosto en el Palacio de los deportes.

Mario Bautista lo acepta, su pelea con Westcol es parte de un espectáculo por lo que da por hecho que el streamer colombiano no lo tocará “porque no es el Canelo Álvarez”.

“Al final del día no creo que me toque, no creo que me haga daño, la verdad. No voy contra el Canelo, voy contra Westcol”

Mario Bautista