Marimar Vega habló abiertamente de sus amores del pasado durante una plática con Pati Chapoy -de 76 años de edad- para YouTube.

La actriz, quien se encuentra plenamente casada con Jerónimo Rodríguez, hace también una reflexión sobre sus relaciones fallidas.

Marimar Vega hizo un recuento de sus amores con Pati Chapoy para YouTube

Marimar Vega -de 42 años de edad- ha tenido varias relaciones con figuras públicas, una de ellas con el también actor Luis Ernesto Franco.

Es por eso que durante una entrevista con Pati Chapoy en YouTube, Marimar Vega hace un recuento de sus amores.

En un adelanto, Marimar Vega platicó sobre Adrián Uribe, con quien mantuvo una relación de año y medio en 2009.

Señaló que en ese momento de su vida se encontraba muy enamorada del comediante, y reconoció que se llevaban 11 años de edad.

Marimar Vega también habló sobre el noviazgo que tuvo con Víctor García en 2004 mientras grababan la telenovela Los Sánchez de TV Azteca.

Su romance duró dos años hasta que sus caminos profesionales tomaron diferentes rumbos.

“No lo veo hace años”, comentó Marimar Vega acerca de Victor García.

Marimar Vega se sinceró sobre Horacio Pancheri, a quien ha descrito como su “peor relación” y que fue clave para su sanación.

La actriz señaló que no tiene comunicación con el actor y ni le gustaría, debido a que sufrió abuso psicológico durante su noviazgo.

Marimar Vega (Instagram/@marimarvega)

¿Cuándo se transmitirá la entrevista de Marimar Vega con Pati Chapoy en Youtube?

La entrevista de Marimar Vega será lanzada el domingo 24 de agosto en el canal de YouTube de Pati Chapoy.

Marimar Vega hablará abiertamente sobre su pasado amoroso, del que asegura superó inseguridades.

Compartió que en el pasado tenía un patrón de relaciones “tóxicas” y que la experiencia de la terapia la ayudó a sanar.

Señaló la importancia de responsabilizarse de sus emociones y a entender que el “común denominador” en esas rupturas era ella misma.

Marimar Vega encontró una relación saludable con su actual esposo, Jerónimo Rodríguez, con quien se casó en 2022.