Parecía que a toda costa buscaban causar boicot a Imelda Garza-Tuñón, pues la nuera de Maribel Guardia dejó ver que la espiaban en su casa y además puso una orden de restricción.

El pleito de Imelda Garza-Tuñón de 33 años de edad y Maribel Guardia por José Julián sigue en pie, y aunque la polémica bajó, no así las declaraciones de una sobre la otra.

Pero ¿será que Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón llegarán a un acuerdo?

Pese a que la polémica alrededor de la custodia de José Julián bajó, unas nuevas declaraciones de Imelda Garza-Tuñón dejaron ver a una Maribel Guardia de 66 años de edad, jugando sucio.

En un encuentro con la prensa mostrado por El Fernan, Imelda Garza-Tuñón compartió detalles sobre la batalla legal que tiene con Maribel Guardia, pero ¿qué ha pasado?

La actriz dejó claro que más que ellas son sus abogados quiénes ahora están en el pleito legal por dar resolución a sus casos.

Sin embargo, Imelda Garza-Tuñón quiso ser clara con que ha tenido algunas dificultades por parte de “la otra parte”, que aunque no dijo el nombre se cree que se refirió a Maribel Guardia que es su demandante.

Y es que señaló que cuando ella sale a trabajar, su hijo José Julián es cuidado por personas cercanas a ellas, refiriéndose a familiares y que son los únicos que entran a su casa.

Esto debido a que Imelda Garza-Tuñón acusó que antes había contratado personal de limpieza, pero se encontró con que filtraban información “a la otra parte”.

“Ahorita no se está quedando con nadie ajeno a la familia porque tuvimos muchos temas con personas de la limpieza compradas por la otra parte (...) no, no le tomaron fotos fueron como declaraciones compradas, entonces no queremos meter personas ajenas a la familia”.

Imelda Garza-Tuñón, actriz.