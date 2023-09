Maribel Guardia quería presumir sus curvas, pero una “bestia”se lo impidió; sus fans admiran su belleza a pesar del tierno percance.

Los últimos meses han sido muy duros para Maribel Guardia, de 64 años de edad, quien enfrentó la prematura muerte de su único hijo, Julián Figueroa.

A pesar de todo, Maribel Guardia ha recobrado la sonrisa gracias al apoyo de su familia y hasta de sus mascotas.

Maribel Guardia quería presumir su esbelta figura, pero una tierna “bestia” lo evitó

La actriz y cantante Maribel Guardia suele compartir momentos de su vida con sus seguidores de Instagram, también suele presumir sus outfits.

En esta ocasión, Maribel Guardia quería modelar su entallado vestido, el cual combinó con tacones nude.

Maribel Guardia y su perrita Leia (Instagram/@maribelguardia)

Maribel Guardia lucía espectacular, pero no contaba con que no podría modelar su outfit, pues su perro dálmata le comenzó a saltar encima.

La actriz no pudo dar ni dos pasos cuando la tierna Leia -nombre de su mascota- se le abalanzó y exigía su atención.

Incluso, Leia terminó tirando a Maribel Guardia, quien le respondió con caricias y sonrisas.

“Cuando tu perro Leia no te deja modelar tu vestido”, escribió Maribel Guardia en el video, el cual recibió varias reacciones y halagos.

Ni las travesuras del perro de Maribel Guardia empañan su brillo

A pesar del accidentado video donde un dálmata evitó que Maribel Guardia modelara su vestido, este no opacó la belleza de la actriz.

Maribel Guardia recibió varios halagos por cómo lucía con su vestido, el cual dejaba ver su escultural figura.

“Ella es una de las mujeres más bellas del mundo”, “Amor del bueno, que lindo vestido” y “Estás preciosa” fueron algunos de los comentarios.

También la tierna dálmata recibió mensajes de cariño: “Controla a tu bestia” y “Hermoso el perrito juguetón”.

No es la primera vez que Leia no deja que Maribel Guardia modele sus outifts , pues en julio compartió otro video la perrita hace de las suyas y no deja ni caminar a la actriz.

Maribel Guardia es gran amante de los caninos, pues además de Leia, tiene otros cinco perros a quienes presume muy feliz en sus redes sociales.

A pesar de la adversidades, Maribel Guardia ha salido a delante y tiene la mejor compañía perruna, aunque a veces no la dejen presumir su belleza.