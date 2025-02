A través de su cuenta oficial en Instagram, Maribel Guardia -de 65 años de edad- aseguró que no permitirá que la “utilicen”.

Maribel Guardia aseguró que no permitirá que la “utilicen” en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con los seguidores de Maribel Guardia, su mensaje estaría dirigido a Imelda Garza Tuñón.

Pues, junto a un par de fotografías, la cantante escribió:

“Da, pero no permitas que te utilicen. Ama, pero que no abusen de tu corazón. Confía, pero no seas ingenuo. Escucha, pero no pierdas tu voz”

