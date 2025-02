Maribel Guardia -de 65 años de edad- confesó que ha bajado 10 kilos por todo el estrés de su pleito con Imelda Garza Tuñón.

Hace un mes, las autoridades determinaron que José Julián debería de permanecer con su abuela, Maribel Guardia.

Luego de la denuncia que la cantante y actriz interpuso contra Imelda Garza Tuñón.

Y es que Maribel Guardia acusó a Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- por presuntamente no cumplir con sus responsabilidades parentales y poner en riesgo a su nieto.

Por su parte, Imelda Garza Tuñón ha negado las acusaciones en su contra y arremetió en contra de Maribel Guardia por presuntamente querer robarle a su hijo.

Luego de su denuncia en contra de Imelda Garza Tuñón, Maribel Guardia ha preferido guardar silencio mientras el proceso legal continúa.

Durante el programa Hoy se presentó una nota con Maribel Guardia, luego de que fue captada en el aeropuerto.

Ante la notable pérdida de peso, Maribel Guardia señaló que se encontraba bien, pero confirmó que ha bajado 10 kilos por todo el estrés que está viviendo actualmente.

“Estoy bien, la verdad que me cayó muy bien esa bajadita de peso, porque me veo muy flaca personalmente, pero en la cámara me veo bien”

Maribel Guardia destacó que ha tenido que cancelar tres fechas que ya tenía programadas porque le preocupa más cuidar a su nieto.

Sobre cómo se encuentra su nieto, Maribel Guardia aseguró que está bien y continúa en la escuela.

Maribel Guardia puntualizó que no puede hablar mucho del caso, ya que es un proceso y lo único que desea es que su nieto se encuentre bien.

En ese sentido, Maribel Guardia reveló que las autoridades le prohibieron hablar con Imelda Garza Tuñón, pero espera que se encuentre bien para que pueda cuidar a su hijo.

“Todo bien, el niño está muy bien y la verdad no puedo hablar de esto porque no me permiten, tampoco puedo comunicarme con Imelda porque me lo prohíbe la Fiscalía”

Maribel Guardia