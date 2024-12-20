Mariana Ochoa -de 45 años de edad- terminó con una fractura difícil de sanar tras no ganar Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Mariana Ochoa se fracturó las costillas durante la final de Las Estrellas bailan en Hoy 2024

La final de Las Estrellas bailan en Hoy 2024 le dejó un doloroso recuerdo a Mariana Ochoa, quien se lesionó las costillas mientras bailaba Jorge Anzaldo.

Mariana Ochoa contó al programa Hoy que durante la última coreografía en Las Estrellas bailan en Hoy 2024, hizo un movimiento que le fracturó una costilla.

“Me rompí una costilla el día de la final, en el ensayo estaba yo marcando, no brinqué lo suficiente para llegar al estómago y las costillas quedaron en sus manos, y tronó, pero tronó durísimo” Mariana ochoa

La cantante no sintió dolor, pero al día siguiente comenzó a sentir molestias y acudió al médico.

“El sábado me dolía hasta respirar, me saqué una radiografía y sí, rota sin desplazamiento” dijo Mariana Ochoa, quien se fracturó una costilla.

Debido a la posición de la fractura y su localización, no hay un tratamiento específico para curarla.

“Con las costillas no hay mucho que hacer, ni si quiera hay una férula de costilla” Mariana Ochoa

Por lo pronto, Mariana Ochoa sólo podrá tomar analgésicos para el dolor y reducir su actividad física.

A pesar de su fractura en la costilla, Mariana Ochoa cierra el año muy feliz

Mariana Ochoa debe cuidar que su fractura en la costilla no se desplace, pero no reveló si tendrá que guardar reposo.

La cantante expresó que ha tenido un gran año y está muy enamorada de su novio, Mauricio Vaca, con quien lleva 6 años.

El 2024 fue tan bueno para Mariana Ochoa, que hizo una posada para celebrar con sus amigos y compañeros.

Mariana Ochoa se mostró contenta y de buen ánimo, a pesar de la lesión que tiene en la costilla.

Tras el fin de OV7, Mariana Ochoa incursionó en la conducción y regresó a la música, además de que mostró su talento en el baila en Las Estrellas bailan en Hoy 2024.