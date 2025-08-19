Mariana González -de 40 años de edad- y Vicente Fernández Jr. comparten imágenes de su bebé desde el vientre de la influencer.

Vicente Fernández Jr. -de 61 años de edad- y Mariana González esperan a su primer bebé juntos tras dos años de matrimonio.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. presentan a su bebé en Instagram

A mediados de julio, Vicente Fernández Jr. y Mariana González revelaron que serán padres.

Vicente Fernández Jr. tiene cuatro hijos de otras relaciones y Mariana González tiene dos hijos.

La feliz pareja recibirá a su primer hijo como pareja y compartieron las primeras imágenes de su bebé, desde el vientre de Mariana González.

"Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas" Mariana González

En el video compartido por la influencer, se ve un ultrasonido en 4D, el cual muestra en alta resolución al bebé desde el vientre y se pueden escuchar los latidos del pequeño.

Mariana González reveló que ya tiene más de dos meses de gestación y no aguataba las ganas de mostrar a su bebé.

"Ya hemos pasado el primer bimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición" Mariana González

Vicente Fernández Jr. y Mariana González presentan las primeras imágenes de su bebé (Instagram/@marianagp01)

¿Cuándo nacerá el bebé de Vicente Fernández Jr. y Mariana González? La pareja lo revela

Mariana González y Vicente Fernández Jr. no han revelado el sexo de su bebé, pero sí la fecha en que llegará al mundo.

El bebé de la influencer y el cantante nacerá en febrero de 2026.

La pareja agradeció a sus seguidores el cariño que le han mostrado tras revelar que serán padres.

Vicente Fernández Jr. y Mariana Zepeda revelarán el sexo de su bebé en Hoy Día de Telemundo el 20 de agosto.

Aunque anteriormente revelaron que recurrieron a un tratamiento de fertilidad y habían decidido tener una niña.

Y en el video que compartieron se escucha decir a Mariana González la frase: “Aquí está nuestra bebé”, con lo que se confirmaría que serán padres de una niña.

"Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos", escribió Mariana González en el video del ultrasonido de su bebé con Vicente Fernández Jr.