Mariana González -de 40 años de edad- y Vicente Fernández Jr. comparten imágenes de su bebé desde el vientre de la influencer.
Vicente Fernández Jr. -de 61 años de edad- y Mariana González esperan a su primer bebé juntos tras dos años de matrimonio.
Mariana González y Vicente Fernández Jr. presentan a su bebé en Instagram
A mediados de julio, Vicente Fernández Jr. y Mariana González revelaron que serán padres.
Vicente Fernández Jr. tiene cuatro hijos de otras relaciones y Mariana González tiene dos hijos.
La feliz pareja recibirá a su primer hijo como pareja y compartieron las primeras imágenes de su bebé, desde el vientre de Mariana González.
"Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas"Mariana González
En el video compartido por la influencer, se ve un ultrasonido en 4D, el cual muestra en alta resolución al bebé desde el vientre y se pueden escuchar los latidos del pequeño.
Mariana González reveló que ya tiene más de dos meses de gestación y no aguataba las ganas de mostrar a su bebé.
"Ya hemos pasado el primer bimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición"Mariana González
¿Cuándo nacerá el bebé de Vicente Fernández Jr. y Mariana González? La pareja lo revela
Mariana González y Vicente Fernández Jr. no han revelado el sexo de su bebé, pero sí la fecha en que llegará al mundo.
El bebé de la influencer y el cantante nacerá en febrero de 2026.
La pareja agradeció a sus seguidores el cariño que le han mostrado tras revelar que serán padres.
Vicente Fernández Jr. y Mariana Zepeda revelarán el sexo de su bebé en Hoy Día de Telemundo el 20 de agosto.
Aunque anteriormente revelaron que recurrieron a un tratamiento de fertilidad y habían decidido tener una niña.
Y en el video que compartieron se escucha decir a Mariana González la frase: “Aquí está nuestra bebé”, con lo que se confirmaría que serán padres de una niña.
"Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos", escribió Mariana González en el video del ultrasonido de su bebé con Vicente Fernández Jr.