Los rumores en torno a Mariana González y Vicente Fernández Jr. están más encendidos que nunca.

A unos días de darse a conocer que la pareja habría logrado embarazarse, pese a la vasectomía de Vicente Fernández Jr., ahora hay un nuevo reporte.

De acuerdo con Chamonic, la influencer famosa por sus exclusivas, Mariana González y Vicente Fernández Jr., ya saben el género de su bebé. ¿Qué será?

Pedida de matrimonio de Vicente Fernández Jr. a Mariana González. (@marianagp01)

Mariana González y Vicente Fernández Jr. habrían elegido el género de su bebé

De acuerdo con Chamonic, la noticia sobre el género de su bebé no fue sorpresa para Mariana González y Vicente Fernández Jr.

Esto se debería a que desde su concepción, a partir de tratamientos de fertilidad, Mariana González y Vicente Fernández Jr. habría decidido tener una niña.

“Me dicen que Mariana González y Vicente Jr. serán papás de una NIÑA!!💕. Ellos ya sabían que sería niña por que desde que hicieron el tratamiento decidieron que querían una nena y se logró!!!“.

Así lo dio a conocer la influencer a través de su cuenta de Instagram, el pasado jueves 8 de agosto.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. (@marianagp01)

¿Por qué Mariana González y Vicente Fernández Jr. no han salido a confirmar la noticia de su embarazo?

La pareja no ha confirmado la noticia, sin embargo, Chamonic asegura que la información es 100 por ciento verídica.

Por eso, afirma que es cuestión de tiempo para que Mariana González y Vicente Fernández Jr. salgan a celebrarla.

"No se por qué no han compartido la noticia, pero tiempo al tiempo. Aunque Mariana ha compartido fotos, pero viejas, por que es obvio que no son actuales", afirmó.

La propia Chamonic dio a conocer una posible explicación del silencio en el que se han mantenido Mariana González y Vicente Fernández Jr. respecto a su embarazo.

Cuando la influencer reveló el supuesto embarazo de la pareja, señaló que habían acordado con una publicación llevarse la exclusiva de la noticia.

Vicente Fernández Jr y Mariana González. (marianagp01)

Vicente Jr. tiene cuatro hijos de relaciones anteriores, mientras que Mariana es madre de dos. Esta será su primera hija en común.

La pareja se casó en noviembre de 2023, y desde entonces han compartido momentos románticos y lujosos en redes sociales.