De acuerdo con la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, Mariana González está esperando a su primer bebé, fruto de su relación con Vicente Fernández Jr.

Inevitablemente este reporte ha revivido el interés por la relación de Vicente Fernández Jr. con Mariana González, la cual, desde su inicio, se ha rodeado de polémica.

Seguidores del famoso matrimonio quieren saber quiénes son los hijos de la llamada ‘Kim Kardashian mexicana’.

Mariana González junto a sus hijos y Vicente Fernández Jr. (@marianagp01 / Instagram)

¿Quiénes son los hijos de Mariana González? La esposa de Vicente Fernández Jr., ya es madre de dos

El nombre de Mariana González tomó fuerza tras destaparse su romance con Vicente Fernández Jr.

Debido a que entre Mariana Gonzalez y Vicente Fernández Jr. hay una notable diferencia de edad; ella tiene 42 años y él 61, la polémica se hizo presente.

Por lo que ‘la Kim Kardashian mexicana’, en distintas ocasiones, ha negado estar con el hijo mayor del fallecido Vicente Fernández, por dinero.

Así como dice ser una mujer empresaria que no oculta nada, ni siquiera el número de cirugías y arreglitos estéticos que se ha realizado.

Sin embargo, de sus dos hijos, frutos de una relación anterior, habla poco, ellos se llaman:

Manuel, de edad desconocida.

Santiago, de 13 años de edad.

En distintas ocasiones, Mariana González ha compartido fotografías de sus dos hijos en su cuenta de Instagram aunque evita etiquetarlos para que sus fans y detractores los investiguen.

Mariana González es madre de dos (@marianagp01 / Instagram)

Mariana González y Vicente Fernández Jr. esperan a su primera hija en común

Diversos medios aseguran que Mariana González y Vicente Fernández Jr. están esperando a su primera hija en común pese a la vasectomía del hijo de Vicente Fernández.

Mariana González habría quedado embaraza de Vicente Fernández Jr. tras haber recurrido a tratamientos de fertilidad por lo que pudo elegir el sexo del bebé.

Mariana Fernández y Vicente Fernández Jr. (@marianagp01 / Instagram)

Debido a que el famoso matrimonio no ha confirmado la noticia, se asegura que éste lo hará a través de una revista que les pagó por la exclusiva.

Por lo que en los últimos días han publicado viajas fotografías para despistar a reporteros curiosos que quieren ganar la nota.

Incluso, la empresaria se puso en contacto con Chamonic para pedirle que no difunda información que ella no ha confirmado y tampoco desmentido, pero que genera confusión.