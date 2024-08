¿Mariana Echeverría se victimizó en Hoy? Se disculpa y embarra a Andrea Escalona por comentarios contra Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024.

La expectación por Mariana Echeverría en el programa Hoy terminó cuando la conductora se limitó a defenderse de las críticas que ha recibido por su participación en La Casa de los Famosos México 2024.

Consciente de que no fue de las favoritas de La Casa de los Famosos México 2024, la actriz de 40 años de edad se limitó a señalar que lo que se vive en el reality show es completamente diferente.

Ante los constantes cuestionamientos sobre sus acciones, Mariana Echeverría se justificó asegurando que siempre fue fiel al cuarto Tierra en La Casa de los Famosos México 2024.

Pero al hablar sobre el tema de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024, Mariana Echeverría se limitó a ofrecer disculpas al programa Hoy.

Ricardo Peralta no entendió: Dice que Karime Pindter contagiará de ITS a Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024

Sin embargo, usuarios creen que Mariana Echeverría está tratando de limpiar su imagen sin hablar de las acciones violentas que cometió en La Casa de los Famosos México 2024.

En esta entrevista con #MarianaEcheverría no podían faltar los mangos. pic.twitter.com/VjSOdTWomT

Este martes 20 de agosto, Mariana Echeverría llegó al programa Hoy luego de que se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2024.

Tal y como ya lo había mostrado en sus redes sociales, Mariana Echeverría justificó sus acciones en La Casa de los Famosos México 2024 asegurando que se trató de un juego.

Ricardo Peralta no entendió: Dice que Karime Pindter contagiará de ITS a Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024

Mariana Echeverría aseguró que no sabía a lo que se enfrentaba y aseguró que lo que ella vivió en La Casa de los Famosos México 2024 es totalmente diferente a lo que se ve fuera.

“Cuando salí no sabía a qué me enfrentaba, obviamente la realidad que se vive en el reality no es lo mismo que está pasando acá fuera. Hay historias que nosotros nos hacemos en nuestra mente y cuando sales es completamente diferente a lo que se está viviendo allá dentro”

Mariana Echeverría