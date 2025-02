The Carters, documental de Paramount+, contará los secretos familiares de los hermanos de Backstreet Boys.

Una nueva producción llegará a la plataforma de streaming Paramount+.

Se trata de The Carters, un cinta que dirige la directora estadounidense Soleil Moon Frye, de 48 años de edad.

Backstreet Boys en su visita a México en 2001 (Oswaldo Ramírez / Cuartoscuro)

¿De qué trata The Carters, documental que llega a Paramount+?

En el documental The Carters conoceremos los altibajos de la familia Carter.

Se dará un repaso por las carreras musicales de los miembros de los Backstreet Boys, Nick Carter, de 45 años de edad.

Así como de Aaron Carter, quien luchaba contra la depresión y murió el 5 de noviembre de 2022 por ahogamiento.

Cabe señalar que The Carters está producido por See It Now Studios y Candle True Stores.

De acuerdo con Variety, la historia también estará centrada en Angel Carter Conrad -de 37 años edad- la hermana gemela de Aaron Carter.

El espectador se enterará de los secretos familiares de los hermanos de Backstreet Boys mediante entrevistas exclusivas con amigos y familiares.

Aaron Carter (@aaroncarter)

Entre los testimonios destacan las charlas con las actrices:

Melissa Joan Hart, de 48 años de edad

Scout Willis, de 33 años de edad

Incluso, se podrá ver material audiovisual nunca antes visto.

Fue a través de redes sociales que la propia cineasta Soleil Moon Frye anunció el lanzamiento de su documental The Carters en streaming.

Asimismo, agradeció a todos los involucrados en el proyecto; especialmente, a Angel Carter Conrad.

De igual manera, Soleil Moon Frye destacó que la realización del documental fue un “viaje desgarrador”.

Y también señaló que espera que su película ayude a todos aquellos que luchan contra “problemas de salud mental, adicción, duelo y pérdida”.

El objetivo de la directora es que las personas no se sientan tan solas y les inspire conversaciones significativas sobre esos temas.

Nick Carter (Agencia México)

Fecha de estreno en Paramount+ del documental The Carters

El documental The Carter estará dividido en dos partes y la fecha exacta de estreno aún no se define.

Hasta el momento, se sabe que la cinta de los hermanos de los Backstreet Boys llegará hacia finales de año en Paramount+ para las audiencias.