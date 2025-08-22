Montserrat Oliver revivió el “beso de lengua” que le dio a Howie -de 51 años de edad- de los Backstreet Boys.

Y debido a que el ‘atascón’ de Montserrat Oliver -de 59 años de edad- fue durante la una entrega de premios, hay video en YouTube.

Así fue el “beso de lengua” que Montserrat Oliver le dio a Howie de los Backstreet Boys

Durante el programa de Unicable, Montse y Joe, Montserrat Oliver revivió el “beso de lengua” que le dio a Howie de los Backstreet Boys.

Y aunque Montserrat Oliver pensó que solo fue uno, el video en YouTube demostró que besó al cantante dos veces.

Montserrat Oliver (Montserrat Oliver Instagram @montserrat33)

“Qué atascada”, dijo la conductora, luego de ver cómo se envalentonó en la entrega de premios de MTV en la que otorgaban ‘lenguas’ a los ganadores.

De acuerdo con Montserrat Oliver, su beso nació de un impulso del momento, ya que estaban bromeando sobre estas ‘lenguas’.

Sin embargo, tiempo después dijo haber leído que Howie era una persona muy religiosa, por lo que el beso y la mordida lo tomaron totalmente desprevenido.

En el video, el cantante de los Backstreet Boys no se mostró ofendido al momento e incluso abrazó a Montserrat Oliver siguiendo el juego.

Finalmente, Montserrat Oliver volvió a insinuar que su beso habría sido demasiado, tomando en cuenta que su ropa para el evento estaba muy escotada.

Montserrat Oliver pidió a Yolanda Andrade que regrese

Tras haber revivido el “beso de lengua” que le dio a Howie de los Backstreet Boys, Montserrat Oliver recordó y pidió a Yolanda Andrade que regresa a su programa.

Pues cabe recordar, desde la salida de Yolanda Andrade por motivos de salud, su lugar en el programa Montse & Joe lo ha estado supliendo Roxana Castellanos.

Sin embargo, aún se desconoce si Yolanda Andrade retomará su lugar en el programa y las fechas posibles.