A poco de ingresar a La Casa de los Famosos Colombia, Manelyk González está generando más contenido que cuando estaba en La Casa de los Famosos All Stars.

Sin embargo, para mala fortuna de Manelyk González, la nueva habitante de La Casa de los Famosos Colombia, su popularidad no ha aumentado, al contrario, su reputación va de mal en peor.

Su ingreso al reality show en su versión colombiana ha colocado a la influencer en el blanco de la burla.

Manelyk González acaba de llegar a La Casa de los Famosos Colombia y creen que le dieron una arrastrada (VIDEO)

Manelyk González prometió dar buen contenido dentro de La Casa de los Famosos All Stars, pero no ha cumplido; no obstante, su nombre ya hace ruido ahora que ingresó a La Casa de los Famosos Colombia.

Manelyk González en La Casa de los Famosos All Stars (Captura de video)

Esto porque a su llegada, Manelyk González, de 36 años de edad, se enfrentó a Yina Calderón, de 33 años de edad, quien le puso mala cara por el placer de hacerlo.

Verás, debido a que el ingreso de la influencer mexicana se transmitió en vivo, audiencia notó que Yina Calderón sintió desprecio por ella aún sin conocerla .

Por lo que conductores del reality show preguntaron a Yina Calderón el porqué de la expresión de malestar de su cara.

Yina Calderón de La Casa de los Famosos Colombia (Red Social X)

No obstante, previo a responder, Manelyk González llamó “palada” a Yina Calderón, a quien dijo no conoce y por tanto no comprende su malestar.

Lo que la influencer no imaginó es que sus palabras jugarían en su contra.

Yina Calderón dijo no conocer el significado de “pelada” por lo que le pidió a Manelyk González aprender a hablar como colombiana así como explicó que su mala cara era por el apestoso perfume de la influencer.

Ante esto, la ex Acapulco Shore aseguró que su perfume era carísimo, pero terminó siendo arrastrada.

Y es que Yina Calderón contraatacó argumentando que “lo caro no es para todo mundo”, comentario que le borró la sonrisa a Manelyk González que no supo cómo responder.

Dejan sin palabras a Maneyk González en La Casa de los Famosos Colombia (Red Social X)

A continuación el video del momento:

Manelyk no lleva ni medio día en la casa de Colombia y ya la están arrastrando 😭 #PrayForManelyk #LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/7RYMFsl9az — Q U E E N (@dimeperra) April 9, 2025

¿Manelyk González quedó fuera de La Casa de los Famosos All Stars?

No. Manelyk González aún es habitante de La Casa de los Famosos All Stars de Telemundo.

No obstante, Manelyk González estará fuera de La Casa de los Famosos All Stars esta semana porque, por un intercambio, ingresó a La Casa de los Famosos Colombia.

Esto porque la versión colombiana del reality show ha arrasado en rating por lo que Telemundo busca colgarse de su popularidad.

Acción que no gustó a la audiencia de La Casa de los Famosos Colombia, quienes anhelan el regreso de Melissa Gate, quien actualmente se encuentra en La Casa de los Famosos All Stars.