La llegada de Manelyk González a La Casa de los Famosos Colombia movió la tensión en varios de los habitantes que están en competencia.

Pero una de las más incómodas fue Yina Calderón, que tuvo una actitud de desprecio hacia influencer desde su ingreso.

Yina Calderón esta en la mira de los internautas que piden su expulsión por faltas de respeto hacia Manelyk González.

¿Quién es Yina Calderón de La Casa de los Famosos Colombia?

Yina Calderón es una destacada influencer colombiana participante de La Casa de los Famosos Colombia.

Salto a la fama luego de su participación en el reality show en “Protagonistas de Nuestra Tele”.

Yina Calderón ha destacado por mostrar su vida sin tapujos, pues ha estado involucrada en muchas polémicas que la han llevado a ganar popularidad.

En su cuenta de Instagram cuenta con 419 mil seguidores donde comparte su vida personal.

¿Que edad tiene Yina Calderón de La Casa de los Famosos Colombia?

Yina Calderón nació un 12 de julio de 1991, y en la actualidad tiene 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de Yina Calderón de La Casa de los Famosos Colombia?

De acuerdo con su perfil de Instagram, Yina Calderón se encuentra soltera.

¿Qué signo zodiacal es Yina Calderón de La Casa de los Famosos Colombia?

Yina Calderón pertenece al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Yina Calderón de La Casa de los Famosos Colombia?

Por el momento, Yina Calderón no tiene hijos.

¿Qué estudió Yina Calderón de La Casa de los Famosos Colombia?

Se desconoce el grado de estudios de Yina Calderón.

¿En qué ha trabajado Yina Calderón de La Casa de los Famosos Colombia?

A parte de ser famosa en redes sociales, Yina Calderón también se destaca por tener una empresa de fajas que ella misma modela y promociona.

Yina Calderón se encuentra en polémica e internautas piden su expulsión de La Casa de los Famosos Colombia por faltas de respeto.

Manelyk González ingresó a La Casa de los Famosos Colombia y se han generado varios momentos incomodos por parte de Yina Calderón.

Todo comenzó cuando Yina Calderón notó un accidente en la taza del baño, algo que, según ella, no podía pasar desapercibido.

A partir de ahí, la influencer tomó la decisión de exigir que todas las mujeres se revisaran.

Yina Calderón dio la orden de que todas las mujeres se bajaran los pantalones para verificar si estaban con el periodo.

Manelyk González también se vio obligada a someterse a tal humillación, sin poder evitarlo.

El momento fue viralizado en redes sociales causando una ola de reacciones entre los fans del programa, quienes exigen que se tomen medidas al asunto.

Yina Calderon le hace fuerte advertencia a Manelyk González en La Casa de los Famosos Colombia

La disputa entre Yina Calderón y Manelyk Gonzalez continuo en otro espacio de La Casa de los Famosos Colombia cuando se disponían a desmaquillar.

La disputa empezó, cuando la influencer entró al cuarto de maquillaje y Yina Calderón le pide que salga a desmaquillarse en otro lugar.

“Vete de mi espacio, a un metro de distancia de mí. No te saco porque no te puedo tocar, porque si te toco me expulsan” expresó a Yina Calderon.

A lo que Manelyk González respondió “Ok, ¿Que me vas a hacer? ¿Me vas a pegar".

El intercambio de palabras continuó, mientras Yina Calderon exponía sus diferencias con la nueva integrante.