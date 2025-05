Majo Aguilar y su mensaje para Antonio Aguilar por los que hubieran sido sus 106 años de edad

A través de su cuenta de Instagram, Majo Aguilar publicó una carta abierta a su abuelo Antonio Aguilar.

De esta forma, Majo Aguilar celebró el cumpleaños número 106 de Antonio Aguilar, quien murió en junio de 2007 de neumonía.

“Hoy cumpliría 106 años mi abuelito Antonio”, dice Majo Aguilar en el video que compartió el pasado sábado 17 de mayo.

Día en que Majo Aguilar, de 30 años de edad, se puso reflexiva sobre la vida y carrera de su abuelo, Antonio Aguilar.

“Quiero desearte feliz cumpleaños”, continuó la cantante y enseguida expresó el amor y respeto que siente por él.

Asimismo, agradece ser la nieta del Charro de México, quien dejó grabado en cientos de memorias bellos recuerdos.

Y finalmente, reiterando su amor por el fallecido cantante, reconoce que el talento viene de familia.

"Te amo con todo mi ser y de verdad no hice nada para merecer ser tu nieta. La vida me dio esta oportunidad hermosa y todos los días, sobre todo cada que me planto en un escenario, agradezco esa bendición que me dio Dios, la vida, de ser tu nieta”

Majo Aguilar