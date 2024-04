¿Madonna despidió a quien la contactó con Wendy Guevara? La influencer responde a los rumores que andan esparciendo en las redes sociales.

Todo parece indicar que los haters de Wendy Guevara -30 años de edad-, continúan enojados por que fue una de las invitadas de Madonna a sus conciertos.

Y es que durante los conciertos de Madonna -65 años de edad- en México, la cantante tuvo una serie de invitados entre los que incluyeron a Wendy Guevara.

Sin embargo, aunque muchos fueron los que se emocionaron con Wendy Guevara en el escenario al lado de Madonna, también hubo muchos haters en redes.

Y ahora un rumor asegura que Madonna habría despedido a quien le recomendó invitar a Wendy Guevara al escenario; es por eso que la influencer ha revelado la verdad.

Durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara, sigue riéndose de los haters que despertó en redes tras su aparición al lado de Madonna en sus conciertos en CDMX.

Pues Wendy Guevara aseguró que ahora en redes sociales han revelado que Madonna habría despedido a la trabajadora que le recomendó contactarse con ella.

Hecho que Wendy Guevara negó e incluso se rió ante los rumores que andan inventando por querer echarle tierra por ser la invitada de Madonna:

“Ay, me da mucha risa. Hay gente que se ataca bastante, yo no tengo la culpa que a ustedes no las haya invitado Madonna al concierto. Ahora ya dicen que Madonna que corrió a la que tuvo la idea de que me llevaran”

Wendy Guevara