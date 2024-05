Madonna -de 65 años de edad- celebró el Día de las Madres con un triste recuerdo de su mamá.

Madonna Louise Ciccone, la madre de Madonna, murió a los 30 años de edad víctima del cáncer.

Vía Instagram, Madonna recordó cómo fue la última vez que vio a su mamá y cómo lucha día con día para tenerla orgullosa desde donde esté.

Madonna no suele dejarse ver frágil frente a su público; sin embargo, en el Día de las Madres recordó con tristeza a su mamá.

Madonna Louise Ciccone, la madre de Madonna, murió a los 30 años de edad a causa del cáncer; de acuerdo con la cantante, la muerte fue inesperada.

A través de una publicación en Instagram, Madonna compartió una fotografía de su mamá y cómo la recordó en este Día de las Madres.

Además, reveló a sus fans cómo ha sido su proceso de duelo luego de que Madonna tuviera sólo 5 años de edad cuando su mamá murió.

“Estuve en el escenario durante 81 espectáculos mirando el hermoso rostro de mi madre y preguntándome qué debía haber estado pensando mientras me decía adiós desde la ventana del hospital. Entré en la camioneta y cerré la puerta sin saber que era la última vez que la vería. Nadie me dijo que mi madre se estaba muriendo; simplemente la vi desintegrarse misteriosamente y luego desapareció y no hubo explicación excepto que se había ido a dormir.”

Madonna