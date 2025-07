Gone Gone Gone, el demo inédito de Madonna, lanzado esta media noche, ya es número 1 en iTunes, y no es cualquier logro. El , lanzado esta medianoche, ha sacudido las listas digitales en tiempo récord.

El tema forma parte del esperado EP Veronica Electronica, una colección de remixes y rarezas que complementa su álbum Ray of Light y con el que Madonna demuestra que sigue imparable.

Y es que, en menos de 24 horas, Gone Gone Gone se posicionó en el #1 de iTunes en diez países, incluyendo Estados Unidos.

Madonna (Eduardo Verdugo / AP)

Gone Gone Gone de Madonna llegó la número 1 de iTunes en 10 países

Según datos de World Music Awards, Gone Gone Gone arrasó con las listas digitales en cuestión de horas y ha generado revuelo entre fans y medios.

Tal es así que el tema logró colocarse en el número 1 de iTunes en 10 países, incluyendo:

Estados Unidos Canadá Brasil Bélgica Grecia Italia México Noruega España Suecia

Otro dato a destacar es que Gone Gone Gone entró al Top100 de iTunes en 29 países, superando a artistas como Blackpink, MGK y Babymetal en su debut.

Este tema es el segundo adelanto del disco Veronica Electronica, que verá la luz oficialmente el viernes 25 de julio en todas las plataformas digitales.

El primer sencillo fue I’m in Love with Love, lanzado hace dos semanas.

Gone, Gone, Gome, una “joya recuperada” que recuerda a Ray of Light, uno de los discos más aplaudidos de Madonna

De acuerdo con Billboard, el demo es una “joya recuperada” que mezcla house, synth-pop y toques industriales.

Su letra aborda el fin de una relación con una mezcla de dolor y determinación, lo que refuerza su tono melancólico.

Todo esto hace a Gone Gone Gone una canción muy cercana al aclamado álbum Ray of Light.

Cabe destacar que Gone Gone Gone es un demo que fue grabado en 1997, junto al productor ganador del Grammy, Rick Nowels.

Aunque el tema de Madonna circuló por años en YouTube, ha sido hasta ahora, con su lanzamiento oficial, que se ha convertido en un verdadero fenómeno musical.