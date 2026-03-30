Macaria aclaró si es verdad que fue novia de Elvis Presley, como se ha manejado en diversas publicaciones de redes sociales.

“Doña Magdalena”, como es conocida por su personaje en la serie Vecinos, fue relacionada sentimentalmente con Elvis Presley cuando era joven, un rumor que aún le sorprende.

¿Macaria fue novia de Elvis Presley? La actriz aclara el rumor

En entrevista con De Primera Mano, Macaria negó que haya sido novia de Elvis Presley, incluso dijo que no lo conoció.

La actriz reveló que ignora cómo surgió el rumor, pues no había manera de que conociera al famoso cantante.

“Yo no sé quién invento esa cosa, es una mentira”, dijo Macaria, quien se enteró del rumor por una sobrina.

¿Macaria tuvo ROMANCE con Elvis Presley? Ella reacciona y aclara los rumores #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/0J0OFPjHg3 — De Primera Mano (@deprimeramano) March 27, 2026

Macaria dice que Elvis Presley nunca dio un show en México , por lo que no había forma de que se conocieran como se ha manejado en redes sociales.

Elvis Presley no dio conciertos en México y tampoco visitó el país, a pesar de tener una película llamada “Fun in Acapulco”, la cual fue filmada en un estudio de California y con escenas del paradisiaco lugar.

Solo tres actrices mexicanas trabajaron con Elvis Presley:

Dolores del Río

Katy Jurado

Elsa Cárdenas

Este 8 de enero es el Día Mundial de Elvis Presley (Especial)

Macaria considera que no era tan bella como otras actrices

El rumor del noviazgo de Macaria y Elvis Presley señalaba que el cantante había quedado impresionado de la belleza de la actriz.

Pero, Macaria considera que no era tan bella a diferencia de otras actrices como Elena Rojo o Verónica Castro.

“Pues no, de verdad, Elena Rojo era bellísima, Verito (Castro) bellísima, yo ni remotamente me puedo equiparar con ellas” Macaria

Macaria (Instagram/@macariaactriz)

Aunque la actriz no admita que tenía uno de los rostros más bellos de la televisión, muchos usuarios de redes sociales sí creían que había sido pareja de Elvis Presley.

Macaria es reconocida por su trabajo en Vecinos y se ha convertido en un ícono en redes sociales por su personaje de “Doña Magdalena”.