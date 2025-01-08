Te compartimos 15 frases de amor de Elvis Presley que podrás dedicar hoy 8 de enero en el Día Mundial de Elvis Presley.

Conocido como “El Rey del Rock”, Elvis Presley nació un 8 de enero de 1935; por lo que este día conmemora el nacimiento del cantante.

Con un estilo único y un gran carisma, Elvis Presley se convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX.

Por ello, en el Día Mundial de Elvis Presley celebramos su legado con 15 de sus mejores frases de amor.

15 frases de amor inspiradas por Elvis Presley para dedicar en el Día Mundial de Elvis Presley

Así que, si eres un romántico como Elvis Presley, no pierdas la oportunidad de dedicar alguna de sus mejores frases de amor:

“Cuando te vi por primera vez con tu sonrisa tan tierna, mi corazón fue capturado, mi alma se rindió.” “Los hombres sabios dicen que solo los tontos se apresuran. Pero no puedo evitar enamorarme de ti.” “Todas las estrellas contarán la historia de nuestro amor y toda su gloria” “Hagamos esta noche de magia, y que sea una noche de amor.” “He pasado toda la vida esperando el momento adecuado, ahora que estás cerca, el tiempo ha llegado por fin.” “El amor es algo que nunca puedes compartir.” “Si lloras cuando estás enamorado, seguro que no hay vergüenza” “Hazme sentir como en casa.” “El amor seguramente nos había hecho a todos y el odio seguramente nos haría caer” “Si realmente te importa, rasca mi espalda y pasa tus bonitos dedos por mi cabello.” “Toma mi mano, toma toda mi vida también.” “No dejes mi abrazo porque aquí, en mis brazos, está tu lugar.” “Suplicaría y robaría sólo para sentir tu corazón latiendo cerca del mío.” “Una vez que te atrape y comiencen los besos, un equipo de caballos salvajes no podría separarnos.” “Tus besos me elevan como el dulce canto de un coro.”

Elvis Presley (Instagram/@elvis)

¿Por qué se celebra el Día Mundial de Elvis Presley hoy 8 de enero?

El Día Mundial de Elvis Presley, celebrado cada 8 de enero, conmemora el nacimiento del cantante y actor estadounidense.

A pesar de su muerte a los 42 años en 1977, Elvis Presley sigue siendo un referente en la historia del rock and roll.

Elvis Presley popularizó ese género musical fusionando géneros como el blues y el gospel.

Además, se le conmemora como el parteaguas de una revolución cultural que sirvió de plataforma para la expresión de miles de jóvenes de esa época.