Hoy 8 de enero es el Día Mundial de Elvis Presley, celebración que nos hace recordar lo que fue la leyenda del rey del rock & roll.

Sin embargo, Elvis Presley nos remonta también a Lilo y Stitch, debido al amor que le tenían los personajes de la película animada de Disney al cantante.

Y por lo que en esta ocasión que traemos ¿qué canciones de Elvis Presley salen en Lilo y Stitch?

Elvis Presley (Instagram/@elvis)

Estas son las 10 canciones de Elvis Presley que salen en las películas de Lilo y Stitch

Son varias las canciones de Elvis Presley que salen en las películas de Lilo y Stitch, temas que hicieron aún más única a esta cinta de Disney.

Con ello, las canciones las canciones de Elvis Presley que salen en la primera película de Lilo y Stitch son:

Stuck On You

Suspicious Minds

Heartbreak Hotel

Devil in Disguise

Hound Dog

Además de que aparecen otras 2 canciones de Elvis Presley en Lilo y Stitch, pero bajo un cover de otros artistas:

Burning Love - Wynonna

Can’t Help Falling in Love - A*Teens

Mientras que en Lilo y Stitch 2 también vuelve a repetir la fórmula con estas canciones de Elvis Presley en la segunda entrega:

A Little Less Conversation

I Need Your Love Tonight

Blue Hawaii

¿Por qué Lilo y Stitch tienen una gran relación con las canciones de Elvis Presley?

Ante la sorpresa de la admiración por Elvis Presley en Lilo y Stitch con varias canciones del rey del rock & roll en las películas, son sus directores los que nos aclaran la gran relación que tienen.

A ello, la primera razón de las canciones de Elvis Presley en Lilo y Stitch es por la relación que tuvo el rey del rock & roll con Hawái.

Pues Elvis Presley realizando el legendario concierto “Aloha from Hawaii via Satellite” y tres películas:

Blue Hawaii

¡Girls! ¡Girls! ¡Girls!

Paraíso, estilo hawaiano

Mientras que también Elvis Presley tiene una relación de familia en Lilo y Stitch, aunque la idea principal de los directores era hacerla diferente.

“La idea de que le gusta la música de Elvis vino del hecho de que solo queríamos hacerla muy única, inicialmente. También pensamos que, tal vez, encontró los registros de su madre. Ella nunca escucha CD en la película; siempre tiene discos de vinilo y un pequeño tocadiscos que tiene cerca”. Directores de Lilo y Stitch

Por lo que la relación de la familia en Lilo y Stitch era pensar que Lilo podría estar usando la música de Elvis Presley como un medio para vincularse con sus padres fallecidos.