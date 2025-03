Lyn May- de 72 años de edad- ve su muerte de cerca y mandó aterrador mensaje a sus fans.

La cantante, vedette y actriz Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, sorprendió a todos con sus recientes declaraciones.

Esto porque la destacada artista del cine de ficheras dejó ver que ya presiente que su final se acerca.

Lyn May (Instagram/@lyn_may_)

Lyn May manda aterrador mensaje; la vedette ve su muerte cerca

En una entrevista para medios de comunicación durante el homenaje póstumo a la cantante Dulce en La Maraka de CDMX, Lyn May habló.

Ahí, Lyn May mandó un aterrador mensaje que sorprendió a sus fan.

Aseguró que sería la siguiente vedette en morirse, porque era la última que quedaba.

Uno sabe que se va a ir, pero ya cuando ves la realidad, digo: ‘yo soy la que sigo’ porque pues ya todos las vedettes ya se fueron y yo soy la última que queda, entonces digo ‘a lo mejor soy yo’. Lyn May

Lyn May (Instagram/@lyn_may_)

Pese a su presentimiento, Lyn May afirmó que se encuentra muy bien de salud por todo el ejercicio que realiza.

Sin embargo, Lyn May se mostró afectada ante la muerte de varios compañeros de trabajo recientemente.

A veces cuando se va alguien que quieres tanto y últimamente se han ido muchos compañeros con los que he trabajado, he estado con ellos, la verdad sí duele, duele mucho. Lyn May

La vedette también tuvo tiempo para hablar de la muerte de la cantante Dulce, quien murió el 25 de diciembre de 2024.

Para Lyn Ma resultó bastante doloras la muerte de Dulce, ya que estuvo con ella en sus últimos días.

Respecto a la forma en que le gustaría ser recordada, Lyn May indicó que como lo que era.

Es decir alguien que se porta bien, que no le hace nada a nadie y que quiere su trabajo y familia.

Lyn May (Instagram/@lyn_may_)

Lyn May ve su muerte de cerca y preocupa a sus fans

Luego de que Lyn May asegurara ante los medios que ve su muerte cerca, los seguidores de la vedette mostraron preocupación.

En los diferentes espacios donde se han difundido las declaraciones de Lyn May, los fans de su carrera han mandado ánimos a la vedette.

Asegurando que esperan que Lyn May siga durante muchos años más.

“Lyn may se merece mucho cariño” o “es una excelente persona”, son algunos comentarios que le han dedicado en redes a la vedette.

De igual manera, no faltó quien expresará que otra vedette que seguía viva era Olga Breeskin, de 73 años de edad, por lo que Lyn May no estaba sola.