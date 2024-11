Lyn May -de 71 años de edad- asegura que es la única verdadera vedette y comparte una foto que terminó de callar a los haters que se burlan de su rostro.

El rostro de Lyn May ha sido blanco de crueles burlas, pero la bailarina no hace caso de los malos comentarios.

La vedette compartió una foto de su rostro y en topless, que dejó encantado a más de uno y sobre todo, calló la boca de los haters de Lyn May.

Lyn May (Instagram/@lyn_may_)

Así luce el rostro de Lyn May a sus 71 años, más atrevida que nunca

Lyn May se ha sometido a diversos procedimientos en el rostro, los cuales han modificado su apariencia radicalmente.

El 13 de noviembre, Lyn May compartió una foto de su rostro y con el torso desnudo con una frase contundente: “Vdette sólo hay una y se llama Lyn May”.

Lyn May lució su rostro terso y maquillaje que hacía lucir sus facciones, además, la bailarina dejó poco a la imaginación y su pecho sólo estaba cubierto por su cabello.

La también actriz sigue luciendo bella y sus fans se lo hicieron saber: “Muy hermosa”, “Cada día más guapa” y “Eres la mejor vedette”, fueron algunos de los comentarios.

Lyn May no se deja de nadie y si un comentario no le gusta, no tarda en contestar o sus fans se encargan de defenderla.

Con lo que demuestra que las burlas sobre su rostro “se le resbalan”, pues ella sigue luciendo espectacular.

Lyn May (Instagram/@lyn_may_)

Lyn May se burla de los haters siendo Kawaii

La brecha generacional no impiden a Lyn May estar en tendencia y sabe usarlas a su favor, hasta para burlarse de sus haters.

Hace algunos días, Lyn May compartió una serie de fotografías donde mencionada que mientras había gente criticándola, ella sólo se dedicaba a ser Kawaii.

“Imagínate estar todo el día criticándome y yo en mi casa siendo Kawaii” escribió la vedette, mientras hacía un corazón con sus dedos.

Los fans de Lyn May la llenaron de cariño y le pidieron que no haga caso a los malos comentarios, pues ella es única.