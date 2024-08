Lyn May participa en Perfume de Gardenia y esta obra sería su despedida del teatro a sus 71 años ¿Se retira? Esto dijo la vedette.

Con más de 50 años de trayectoria, Lyn May sigue vigente y forma parte del elenco de Perfume de Gardenia.

Antes del estreno de la obra, Lyn May manifestó su emoción por trabajar en Perfume de Gardenia y dio una triste noticia.

A pesar del ánimo que Lyn May tiene por su trabajo, la vedette expresó su deseo de retirarse al menos del teatro.

La vedette expresó que su participación en Perfume de Gardenia le recordó sus “buenos tiempos” en el teatro Blanquita.

“Siempre estoy trabajando, siempre me están llamando. Yo ya me quiero me retirar, pero me llaman y ya no me dejan que me retire”

Lyn May