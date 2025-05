Lupita TikTok -de 22 años de edad- revela que su mánager está desaparecido y que no se ha puesto en contacto con ella.

Fue en entrevista que la creadora de contenido dijo no saber nada de James Flores desde hace días.

Lupita TikTok habla de su situación y de la desaparición de James Flores

Las redes de Posta Entretenimiento han compartido el encuentro entre uno de sus reporteros y Lupita TikTok.

Y, por lo que comentó la creadora de contenido, no quiere decir mucho por respeto a toda su situación.

Lupita TikTok con James, su mánager. (@lupitatiktokmx / Facebook)

Aún así, Lupita TikTok declaró sentirse triste por la muerte de su hija Karely.

Sin embargo, no quiso emitir declaraciones de su aún esposo Ricardo Medellín, quien continúa en calidad de detenido.

Lupita TikTok también desmintió las noticias que han estado circulando en torno a que le han estado robando dinero.

Pero cuando le preguntaron si James Flores seguía fungiendo como su mánager, la creadora de contenido afirmó tener días sin comunicarse.

“Ahorita no sé nada de él. No me ha buscado para nada y yo no sé nada de él”, declaró Lupita TikTok.

¿Cuándo fue la última aparición de James Flores?

Cabe destacar que las redes sociales de James Flores tampoco han dado pistas del paradero del mánager de Lupita TikTok.

Por un lado, se presume que su cuenta de Instagram fue dada de baja temporalmente, pues ya no es posible encontrar su perfil.

Mientras que en TikTok la cuenta de James Flores continúa activa, espacio que se ha llenado de críticas y señalamientos.

Una de las últimas publicaciones registradas en redes del mánager fue el pasado 21 de mayo en Instagram.

Donde, en una historia, James Flores subió una foto con Lupita TikTok, ambos en la tumba de la bebé fallecida de la creadora de contenido.

Lupita TikTok en la tumba de su hija Karely Yamileth (Captura de pantalla)

Usuarios piden la detención de James Flores

En medio del caso por la muerte de Karely Yamileth, hija de Lupita TikTok, el mánager James Flores ha sido señalado en redes sociales.

Esto porque usuarios aseguran que es una figura que ha explotado el tema para beneficio propio.

Además de aprovecharse de la condición de vulnerabilidad cognitiva de la creadora de contenido.

Y aunque James Flores no cuenta con una orden de aprehensión ni nada que se le parezca, en redes ya se le condena por lucrar a costa de Lupita TikTok y su familia.

Además de ser a quien señalan por explotar a la joven y él ser quien se lleva la mayor parte del dinero que gana.