Cansados de los dimes y diretes alrededor de su separación, Lupillo Rivera y Giselle Soto cuentan su verdad a través del programa Despierta América.

Confirmando su ruptura, Lupillo Rivera, de 51 años de edad, niega haberse separado de Giselle Soto, de 28 años de edad, porque maltratara a sus hijos con quienes en realidad se lleva muy bien. “Esa es una conexión que no puedes fingir”, subraya.

Así como Giselle Soto asegura que han estado separados desde hace meses por lo que se ha dado tiempo para estar sola, entregarse al trabajo y dejarse apapachar por su familia, quienes han sido su mayor soporte.

Giselle Soto y Lupillo Rivera (@gorgizz / Instagram)

¿Por qué se separaron Lupillo Rivera y Giselle Soto?

Debido a que se dijo que Giselle Soto le fue infiel a Lupillo Rivera con un boxeador, ésta destapa el verdadero motivo:

“No hay una razón específica por lo que lo dejamos, pasaron muchas cosas y el cargo se sentía muy pesado, yo no lo veía feliz y yo no me sentía tan feliz, es cuando decidimos: ‘Yo te amo y tú me amas, y si nuestra felicidad va a regresar cuando yo no esté contigo es lo mejor que podemos hacer” Giselle Soto

Asimismo la empresaria adelantó que seguirán conviviendo por lo que posiblemente los capten juntos ya que se acabó la relación, pero no el amor.

Lupillo Rivera y Giselle Soto reaparecen juntos en televisión (Despierta América)

Lupillo Rivera y Giselle Soto no descartan un regreso

Dejando claro que la separación es una decisión en común y en los mejores términos, Giselle Soto dice haber encontrado al hombre con el que quiere estar el resto de su vida; sin embargo, sabe que no es su momento.

“Soy joven, nunca he estado casada, no tengo hijos, tengo la vida por delate, he encontrado al hombre con el que quiero estar siempre, quiero casarme, busco formar una vida, tener mis hijos, disfrutar un poquito más la relación, cuando él esté listo yo voy a estar ahí, no para siempre pero ahí voy a estar” Giselle Soto

Por su parte, el llamado ‘Toro del corrido’ dejará que el tiempo acomode todo y que por destino se vuelvan a encontrar si es que deben estar en la vida del otro.

“Si eres para mi, Dios te va a regresar hacia mí y si yo soy para ti, Dios me va a regresar hacia ti” Lupillo Rivera

Cabe mencionar que Lupillo Rivera y Giselle Soto estuvieron juntos durante 3 años. La pareja se casó en secreto tras meses de relación. No tienen hijos en común. Ellos se separaron a principios del 2023.

De acuerdo con el cantante, durante un viaje que realizaron en enero se dieron cuenta que su relación ya no era la misma por lo que decidieron separarse; no obstante, seguían viviendo juntos porque a Giselle Soto no le habían entregado su departamento.