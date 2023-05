Lupillo Rivera ya fue cuestionado por su esposa Giselle Soto y su supuesta infidelidad; ¿anda dolido? Así reaccionó.

Hace unos días surgió el rumor de que Lupillo Rivera se había separado de Giselle Soto, tras casi dos años de matrimonio, por una infidelidad.

Supuestamente, Giselle Soto le fue infiel a Lupillo Rivera, con el boxeador Fernando Vargas Jr. durante un viaje a Las Vegas.

Por si fuera poco, trascendió que Giselle Soto -de 28 años de edad- estaba dispuesta a divorciarse, para seguir su relación con el boxeador.

Lupillo Rivera -de 51 años de edad- no había salido a desmentir este rumor, pero hay algo que podría confirmar que está a un paso del final de su relación.

Lupillo Rivera y Giselle Soto (Instagram/@gorgizz)

¿Si o no? Lupillo Rivera rompe el silencio tras el rumor de una infidelidad

Tras una semana de que trascendiera que Lupillo Rivera y Giselle Soto se estaban separando, el cantante fue contactado por Chisme No Like.

Javier Ceriani y Elisa Beristain llamaron por teléfono a Lupillo Rivera y lo cuestionaron sobre su supuesto divorcio, pero el cantante se negó a contestar.

Pero el silencio dice más que mil palabras, pues Lupillo Rivera no desmintió la infidelidad de Giselle Soto.

“No quisiera hablar nada al respecto la verdad, no quiero hablar nada de esa onda. No me gusta mover esa onda” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera se negó a desmentir o afirmar su separación de Giselle Soto: “La neta no se me hace buena onda hablar ahorita”.

El cantante aseguró que por respeto no iba hablar del tema y luego le colgó la llamada a los conductores de Chisme No Like.

Lupillo Rivera y Giselle Soto (Instagram/@gorgizz)

Chisme No Like asegura Giselle Soto le fue infiel a Lupillo Rivera varias veces

Elisa Beristain confirmó que Lupillo Rivera sí está separado de Giselle Soto, pero menciona que el cantante no quiere hablar del tema porque es un caballero.

“Esto que nosotros les estamos diciendo es real, está comprobado que Giselle se fue a Las Vegas y le puso el cuerno a Lupillo. Que Lupillo no quiere hablar, no sé si sea amor” Elisa Beristain

Javier Ceriani asegura que Giselle Soto se fue la casa que compartía con Lupillo Rivera y le habría dejado sus maletas en las puertas.

Incluso, el conductor mencionó que la madre de Fernando Vargas Jr. estaba enterada de la relación de su hijo con Giselle Soto y su prima fue cómplice de la infidelidad.

“Tenemos que decirte algo Lupillo y es muy fuerte, aparente y alegadamente, le habría metido los cuernos a Lupillo (Giselle Soto) primero con el entrenador físico y el segundo es el boxeador” Javier Ceriani

Según Javier Ceriani, esta sería la segunda infidelidad de Giselle Soto y Lupillo Rivera ya se habría separado.

De ser cierto que Giselle Soto le fue infiel a Lupillo Rivera, se unirían a la lista de famosos que se han separado este 2023 y los divorcios siguen.