¿Lupillo Rivera no puede olvidar a Belinda? El cantante decidió hacer un cambio en sus redes sociales, pero internautas lo relacionaron con la icónica foto de los ojos de la actriz.

Será el próximo 31 de enero que Belinda -de 34 años de edad- estrene su nuevo sencillo, con el que regresará de manera oficial a la música luego de años de no haber lanzado un álbum.

En medio de su felicidad por el lanzamiento de su producción discográfica, Belinda ha utilizado sus redes sociales para dar pistas de lo que podrían esperar con sus nuevas canciones.

Belinda sorprendió a sus seguidores al poner como su foto de perfil una foto de sus ojos, imagen que recuerda el tatuaje que Christian Nodal -de 25 años de edad- se hizo en el pecho.

Por lo que de inmediato usuarios señalaron que el nuevo disco de Belinda podría tener varias indirectas a Christian Nodal por la relación que tuvieron.

Sin embargo, hay otra expareja de Belinda que ya se sumó a la controversia, se trata de Lupillo Rivera -de 51 años de edad- quien le lanzó una indirecta a la cantante.

Tras 10 años de no estrenar una canción como solista, Belinda lanzará su sencillo a finales de este mes, lo que marcará una nueva era en su carrera.

Sin embargo, usuarios han señalado que podría estar dedicada a Christian Nodal, con quien estuvo comprometida en 2021.

Una señal de ello es que Belinda publicó una foto de perfil en la que solo muestra sus ojos, pero lo que llamó la atención es que recuerda al tatuaje que se puso Christian Nodal en su pecho.

Aunque Christian Nodal ya se cubrió el tatuaje, la foto de Belinda puede ser un indicio que en su nueva canción habrá referencias a su expareja.

Pero hay otro exnovio de Belinda que se ha sumado a la polémica, demostrando que no se ha podido olvidar de la cantante.

Se trata nada más y nada menos que de Lupillo Rivera quien también cambió su foto de perfil, pero lo que llamó la atención es que parece que le copió a Belinda.

Y es que al igual que Belinda, Lupillo Rivera escogió una imagen en la que resaltan sus ojos.

Pero además de las similitudes de las imágenes, lo que también llamó la atención es el mensaje que envió Lupillo Rivera, que muchos consideran una indirecta a Belinda.

Lupillo Rivera escribió: “¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar?”.

Cabe recordar que Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda en su brazo, pero al igual que Christian Nodal decidió cubrirlo.

Sin embargo, Lupillo Rivera recibió varias críticas y es que usuarios le piden que ya supere a Belinda, pues la cantante nunca ha hablado públicamente de su relación.

Belinda y Lupillo Rivera se conocieron en el programa La Voz México en 2019, ya que ambos fueron coaches.

Los rumores de su relación comenzaron cuando Lupillo Rivera decidió tatuarse el rostro de Belinda en su brazo.

Aunque en un primer momento no habló de su romance, Lupillo Rivera decidió revelar que había mantenido una relación amorosa con Belinda cuando esta ya había llegado a su fin.

Belinda no ha confirmado su romance con Lupillo Rivera, mientras que el cantante si ha hablado en diversas ocasiones sobre su relación con la famosa.

Tal y como sucedió en una entrevista en donde Lupillo Rivera habló sobre cómo fue su primera cita con Belinda y la reacción de la cantante al ver el tatuaje que se hizo de su rostro.

Recientemente se viralizó en las redes sociales la entrevista que dio Lupillo Rivera hace un año al locutor Gabriel Roa en donde confirmó que había tenido una relación con Belinda.

Lupillo Rivera recordó que en La Voz México, Belinda le reclamaba que coqueteará con las mujeres que iban al programa.

Por lo que en una ocasión se armó de valor para invitarla a salir y Belinda aceptó su propuesta.

“En unas de esas pláticas, le dije: ‘¿Por qué no salimos a cenar?’ Y de ‘vamos, yo te voy a llevar donde quiero que me lleves, pero tú me invitas’”

Lupillo Rivera