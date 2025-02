Luisito Comunica -de 33 años de edad- mantiene a sus seguidores al tanto de su salud, la cual se vio comprometida hace unos días.

Resulta que a Luisito Comunica lo operaron de la columna, por lo que hoy no puede subir las escaleras y ni siquiera caminar bien.

Razón por la que se encuentra molesto, pero también asustado ya que de no recuperarse en su totalidad se someterá a una cirugía mayor.

A través de su canal de YouTube, Luisito Comunica dijo haber ingresado al quirófano a poco de llegar a México tras su visita a Japón.

A Luisito Comunica lo operaron porque le detectaron unas hernias en los discos de la columna.

Gracias a la ciencia, el youtuber regresó con rapidez a su casa, ya que su operación fue con láser.

Sin embargo, aunque de un día a otro regresó a su casa, Luisito Comunica no puede caminar bien y se le dificulta subir las escaleras.

“No puedo caminar bien, me duele pararme. Me puedo parar derecho, pero caminar no... Está horrible, no puedo moverme bien, me duele caminar, me duele dormir, me duele existir, no puedo romantizarlo”

Luisito Comunica