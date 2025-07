La nueva marcha contra la gentrificación en CDMX no contará con la presencia de Luisito Comunica de 34 años de edad, aunque aclara que sí está de acuerdo con el movimiento.

Luisito Comunica dice que entiende y apoya la nueva marcha contra la gentrificación en CDMX, pero sabe que no es bien visto ahí porque su última funa se lo aclaró.

Al youtuber Luisito Comunica no le fue bien en la pasada marcha contra la gentrificación el 4 de julio en CDMX, por lo que decidió no asistir a la nueva convocatoria aunque sí la apoya.

Con un video a través de su cuenta de Instagram, una vez pasado -un poco- el momento viral donde recibió un reclamó mientras grababa el ‘vandalismo’ en la tienda RIPNDIP, el youtuber se volvió a pronunciar.

Y es que esta vez más allá de volver a hablar del altercado con la supuesta empleada de la Secretaría de Turismo (Sectur), Luisito Comunica habló de la segunda marcha contra la gentrificación en CDMX.

Diego Ruzzarin vs Luisito Comunica en YouTube; marcha vs gentrificación lo polarizó todo

Fue así que Luisito Comunica dijo estar a favor de la segunda marcha contra la gentrificación en CDMX, incluso argumentando que esa la forma en cómo se pueden manifestar las peticiones a ser desplazados de sus propias colonias.

Pese a su punto de vista, el youtuber dejó claro que no estará presente en esta segunda marcha contra la gentrificación en CDMX, explicando que le quedó claro que no es bienvenido.

“En esta marcha no estaré presente. La vez pasada me quedó más que claro el mensaje, yo no soy el más querido en esa comunidad y tienen razón. Les doy las gracias a las personas que muy amablemente me hicieron saber (...)”.

Luisito Comunica, youtuber.