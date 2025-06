El actor Luis Gerardo Méndez de 43 años de edad, cree que encontró la aguja en el pajar porque inventó junto con Gabriel Ripstein la televisión musical para Mentiras, La Serie.

En plena promoción de Mentiras, La Serie, el actor Luis Gerardo Méndez contó cómo fue que le llegó la idea de hacer de un musical una serie de televisión, lo que lo llevó a asegurar que inventó el formato.

Luis Gerardo Méndez, actor. (YouTube/LOS40MEXICO / Tomada de video)

Luis Gerardo Méndez jura que tuvo que “inventar” la televisión musical para Mentiras, La Serie

Hace 6 años a Luis Gerardo Méndez quien es productor de Mentiras, La Serie, se le ocurrió la idea de transformar la obra para televisión, pero jura que tuvo que “inventar” el formato.

En una entrevista con Los 40 México, Luis Gerardo Méndez compartió el proceso que vivió para transformar el concepto de Mentiras -un famoso musical ochentero- a una serie en Amazon Prime Video.

Elenco de Mentiras, La Serie. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Fue ahí que el actor contó que se vio en un dilema para encontrar al director ideal para crear Mentiras, La Serie, con el que tuvo que “inventar” la televisión musical, porque asegura que no existe ese concepto en México.

Incluso, explicó que llevó este proceso tras la aprobación de Amazon Prime Video para Mentiras, La Serie, fue de 4 años porque no había cómo tener referencia de televisión musical mexicana.

“Vino el entender cómo la íbamos a adaptar porque no hay referencias de cine o televisión musical en México, no existe. Entonces no es como que puedas ir con un productor a preguntarle algún consejo. Entonces tenía que inventar eso nosotros, descubrirlo”. Luis Gerardo Méndez, actor.

Así fue como supieron “nadie sabe hacer esto” y se le ocurrió buscar a Gabriel Ripstein para la dirección de Mentiras, La Serie, por ser “un nerd absoluto, obsesivo y que tenga cultura cinematográfica cabronsisima”.

¿Luis Gerardo Méndez miente? ChatGPT sabe que Mentiras, La Serie, no es la única televisión musical que hay

El actor Luis Gerardo Méndez cree que inventó la televisión musical en México con Mentiras, La Serie, pero ChatGPT dice lo contrario.

Y es que en una consulta a ChatGPT se encontró que hay al menos 9 películas musicales mexicanas, siendo estas:

Nosotros los pobres (1948)

Pepe el Toro (1953)

La leyenda de la Nahuala (2007)

Cásate conmigo, mi amor (1950)

El boleto de Raquel (1957)

Si me vuelves a querer (1997)

Mariachi gringo (2012)

Río de Oro (1947)

Ahora, el comentario de Luis Gerardo Méndez está siendo muy rechazado en redes sociales pues asegura que es él quien no sabe de la existencia de estas producciones más no que no existan.