Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, denunció en el programa ‘De Primera Mano’, que el hermano de Alejandra Guzmán no le ha permitido ver a su hijo desde hace una semana y media.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se separaron hace algunos meses, tras la filtración de unos audios donde la nuera de Silvia Pinal tacha de mantenido y machista a Luis Enrique.

Una revista de circulación nacional compartió otro audio donde Mayela Laguna confirmaba que había sido golpeada por Luis Enrique Guzmán.

Posteriormente la familia envió un comunicado para desmentir los hechos e informar que procederían legalmente contra la revista.

Familia de Luis Enrique Guzmán (Instagram/@luisenriqueguzmánpinal)

Ahora, Mayela Laguna acudió al programa ‘De Primera Mano’ para denunciar que lleva casi dos semanas sin poder ver a su hijo Apolo.

“Hace una semana y media que no he podido hablar con mi hijo, no lo puedo ver” dijo Mayela Laguna, pues asegura que Luis Enrique Guzmán ya cortó comunicación con ella.

Han estado juntos durante once años y su hijo está por cumplir tres años, y no es la primera vez que no le permiten ver al pequeño Apolo.

Mayela Laguna reafirma que ha sido golpeada por Luis Enrique Guzmán

La expareja de Luis Enrique Guzmán fue cuestionada si había sido golpeada por el hijo de Silvia Pinal y ella confirmó, pero no quiso profundizar en el tema, pues asegura que ese es un tema legal.

“Son enfrentamientos que hemos tenido los dos, él dice que yo estoy histérica, por eso se defiende, pero han sido por cosas personales y hemos tenido problemas como muchas parejas” Mayela Laguna

Mayela Laguna menciona que no sabe la razón por la que no le dejan ver a su hijo, pues pidió que el menor se quedara un día más con ella y Luis Enrique Guzmán le contestó: “Ni se te ocurra porque te vas a meter en problemas”.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán (@luisenriquegp / Instagram)

La abogada de Mayela Laguna narró que Mayela acudió a la casa de Luis Enrique Guzmán para ver a su hijo, pero no les abrieron la puerta a pesar de que el niño lloraba y pedía ver a su madre.

Cree que Luis Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán cuidan bien a su hijo, pero pide ver al niño: “Yo no puedo entender cómo él puede permitir que mi hijo despierte todos los días con él, sin hablar ni siquiera por teléfono con su mamá”.

¿El hijo de #Mayela corre peligro con #LuisEnriqueGuzmán? Ella lo aclara y asegura tener miedo de represalias por denunciarlo públicamente#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/oAC92fCFe5 — De Primera Mano (@deprimeramano) July 5, 2022

Mayela laguna le envía un mensaje a Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán reveló en una entrevista que su sobrino Apolo era como su hijo y Mayela Laguna menciona que ella lo ha cuidado bien, pero también le envió un mensaje.

Mayela Laguna dijo que dar la entrevista con Gustavo Adolfo Infante era su último recurso para ver a su hijo.

“No puede ser que no pueda hablar con él ni por teléfono, tú sabes perfectamente que amo a mi hijo...He intentado ser la mejor mamá, tú también lo eres, te pido trates de hablar con Luis Enrique, para que pueda ver a mi hijo” Mayela Laguna

La esposa de Luis Enrique Guzmán aseguró que siempre ha tratado de defender a Alejandra Guzmán y le tiene un gran cariño.

Mayela Laguna estaría pensando en denunciar a Luis Enrique Guzmán por violencia de género y por la custodia de su hijo.