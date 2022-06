Luego de que circularan rumores sobre actos de violencia en la relación de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, se filtraron unos audios donde se escucha a la expareja del hijo de Silvia Pinal, afirmar que es un golpeador.

Todo comenzó hace unos meses cuando la revista TvNotas publicó unos audios donde se escucha a Mayela Laguna hablar de la familia Pinal.

En estos manifestaba que Luis Enrique Guzmán era machista y flojo, además de que no confiaba en ellos y que había llegado a los golpes con Alejandra Guzmán.

Mayela Laguna reveló que debido a estos audios se separó del hijo de Silvia Pinal, pero que seguían con su relación a distancia.

Ahora la revista reveló un audio más, donde se escucha a Mayela Laguna decir que Luis Enrique la había golpeado por los primeros audios que se filtraron.

“Me pegó, me dio una puti...No más me pegó por los audios. Porque le di en todo su ego y porque todas y cada una de las cosas que dije es verdad”

La expareja de Luis Enrique Guzmán dice que se quedó con la pizzería que manejaban juntos y que estaba dispuesta a pedir cada día más cosas.

“Sí le voy a pedir cada vez más y hasta coche. Yo no me siento mal, la neta. Si ya me odia Alejandra y me odian todos, me vale. Es la verdad, es un abusador y me vi corta en los audios”

Mayela Laguna