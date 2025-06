¿A Lucía Méndez casi le cuesta la vida el Covid-19? Confiesa que no estaba consciente de que estuvo muy grave a causa de esta enfermedad.

Fue a inicio de abril que Lucía Méndez -de 70 años de edad- alarmó a sus seguidores al darse a conocer que había sido hospitalizada de emergencia por complicaciones a causa del Covid-19.

Aunque afortunadamente Lucía Méndez ya está fuera del hospital, la cantante reconoció que si estuvo a punto de morir por el Covid-19.

Lucía Méndez abrió su corazón en entrevista para el programa De Primera Mano y confesó que el Covid-19 casi le cuesta la vida.

En su conversación, Lucía Méndez explicó que en realidad nunca se enteró de la gravedad de su enfermedad pues ella desde hace tiempo tenía una tos, pero los médicos no le dieron importancia.

“Tenía una tos persistente que no cedía con ningún tratamiento. Me atendieron varios médicos y todos me decían que era algo pasajero, como una alergia o una tos estacional. Sin embargo, la realidad era mucho más grave: tenía neumonía”

Lucía Méndez