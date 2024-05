Lucía Méndez se cayó en su show de vedette y ni así dejó de cantar; esto dijo del “chanclazo” que se metió.

Un mal paso casi lastima a Lucía Méndez -de 69 años de edad- quien se encontraba cantando en su concierto cuando terminó en el piso.

A pesar de que se vio que Lucía Méndez sí se lastimó, ella siguió como si nada y ya habló sobre el golpe que se dio.

El show de cabaret de Lucía Méndez ha tenido éxito y durante una de sus presentaciones se tropezó y terminó en el piso.

Lucía Méndez caminaba en tacones por el escenario mientras cantaba y cayó al tropezar con lo que parecía un desnivel del escenario.

La cantante se puso de pie con ayuda de un bailarín y se “sobaba” la rodilla, por lo que era evidente que se había lastimado.

Lucía Méndez no le echó ganas a su show Vedette y fans ya empezaron a quejarse de su flojera (VIDEO)

Después de unos segundos, Lucía Méndez siguió cantando, mientras el público le aplaudía y después se incorporó con sus coristas para bailar.

Algunos fans de Lucía Méndez reconocieron su profesionalismo, mientras que otros se burlaron de ella.

“Po esto es la gran diva, se vio muy profesional”, “Que susto, lo bueno que está bien” y “Que bueno que no se lastimó”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos usuarios de TikTok no dudaron en burlarse de la actriz con comentarios como: “La importancia de guardar para el retiro”.

A pesar del golpe, Lucía Méndez no sufrió ninguna lesión de gravedad y ella explicó cómo le fue con el “chanclazo” que se dio.

Lucía Méndez se encontraba saliendo de Televisa cuando fue interceptada por los medios.

La cantante fue cuestionada si se encontraba bien después de su resbalón en el escenario, a lo que ella se lo tomó con humor.

“Muy bien. Me caí, di el chanclazo, pero no me paso nada”

Lucía Méndez