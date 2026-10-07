Rossy Miller, hija mayor de Lucha Villa, desbarató los rumores que aseguran que la cantante está hospitalizada y grave de salud.

En declaraciones para el programa Ventaneando, la hija de la intérprete -de 89 años- confirmó que distintas versiones alrededor de la salud de su madre han generado preocupación entre miembros de la familia, quienes la han estado llamando para preguntarle al respecto.

Razón por la que decidió aclarar que Lucha Villa se encuentra bien y en su casa.

“Ha sido una lluvia de...nos causan muchas cosas porque la familia se alarma toda. Todo mundo nos habla y pues hay que calmar las cosas y yo no puedo mentir, a mi mamá la tengo viviendo aquí conmigo, la veo, desayunamos juntas todos los días aquí, vivimos juntas” Rossy Miller

Reiterando que su madre se encuentra bien, recordó que no es la primera vez que surgen rumores de ese tipo e incluso fabrican noticias sobre su muerte.

“No la mataron, en esta ocasión decían que estaba hospitalizada, cosa que no es cierto. Está bien, gracias a Dios” Rossy Miller

En ese contexto, Rossy Miller indicó que Lucha Villa, por su avanzada edad, sufre achaques, por lo que su condición es propia de su edad.

“Lo que mi mamá tiene se llama edad y mi mami cumple 90 años este año”, sentenció. Rossy Miller

¿Lucha Villa tendrá bioserie?

Luz Elena Ruiz Bejarano, conocida artísticamente como Lucha Villa, es una cantante de música ranchera y actriz del cine mexicano legendaria y respetada por lo que productores han puesto sus ojos en ella con la intención de contar su vida en una bioserie.

Rossy Miller, de aproximadamente 73 años, confirma que se han acercado a la familia para obtener el consentimiento, pero sobre todo lo derechos; sin embargo, al día de hoy nada se ha concretado.

“Se ha propuesto serie, película, muchas cosas y yo no sé por qué no se ha concretado nunca nada” Rossy Miller

Consciente de que el proyecto puede terminar en manos de alguien que no pertenezca a la familia, la hija de Lucha Villa deja claro que su intención es preservar la imagen y el legado de la cantante desde un ámbito familiar y alejado de la exposición mediática.

“Yo quiero que la recuerden como la recuerdan cada quien, su caponera, su japonesa, todo lo que ella hizo y cada quien tiene un recuerdo que así quiero que lo mantengan”, concluyó. Rossy Miller