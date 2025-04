Lolita de la Vega cree que terminó en el hospital como Lucía Méndez -de 70 años de edad- por una “brujería” de sus enemigos.

Por lo que, a través de redes sociales, Lolita de la Vega -de 66 años de edad- les recordó a quienes les desean el mal que el karma existe.

Pues le resulta muy extraño que con poco tiempo de diferencia, ella y Lucía Méndez estén delicadas de salud.

En su cuenta oficial de Facebook, Lolita de la Vega dijo creer que terminó en el hospital como Lucía Méndez por una “brujería”.

Y es que, junto a una fotografía en donde aparece hospitalizada, Lolita de la Vega señaló que a pesar de ‘algunas malas intenciones’, su estado de salud no es grave.

“Afortunadamente, ahí la llevo y parece ser que no es grave, gracias a Dios. A pesar de algunas malas intenciones, Dios nuestro señor no me deja de su mano.”

Lolita de la Vega