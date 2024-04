Lolita Cortés, de 53 años de edad, no soporta el brillo de Wendy Guevara y asegura que sólo es famosa, no una artista.

El auge de las redes sociales ha hecho que de la noche a la mañana personas comunes y corrientes salten a la fama e incursionen en diversas actividades, con gran impacto en el mundo digital.

¿Qué opina Lolita Cortés al respecto? Reporteros le preguntaron sobre el caso de Wendy Guevara y lo que dijo la reconocida actriz, cantante y bailarina de teatro no dejó muy contentos a los fans de la “Pérdida”.

Lolita Cortés dijo que es necesario saber diferenciar entre un artista y una celebridad, siendo este último el adjetivo con el que etiquetó a Wendy Guevara.

La jueza de hierro de La Academia rechazó que en estos tiempos en que Wendy Guevara se ha convertido en una figura tan influyente, haya mostrado algún crecimiento o evolución.

Y es que, dijo, Wendy Guevara ni siquiera lo necesita porque eso se le exige a un artista y no a una celebridad, como lo es ella.

“La celebridad no necesita tener talento, es famosa, per se; el artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta a tiempo, tiene disciplina y a veces vivimos de dos pesos, pero subir al escenario nos da de comer”

