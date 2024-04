Lola Cortés -de 53 años de edad- ni enterada está de los planes de La Academia 2024 y desmiente regresar como la jueza de hierro.

La Academia está de vuelta este 2024 y en unos días inician las audiciones.

Se filtró que el posible conductor de La Academia 2024 podría ser Jaime Camil, de 50 años de edad, y Lola Cortés volvería al proyecto, pero ella ya lo desmintió.

Según la influencer Chamonic, Lola Cortés sería una de las jueces de La Academia 2024 junto a:

Pero Lola Cortés niega que vaya a regresar a La Academia 2024, pues tal parece que TV Azteca ni siquiera le han hecho una oferta.

Lola Cortés tuvo un encuentro con los medios y la felicitaron porque recientemente Ricardo Salinas Pliego -de 68 años de edad- reveló que sería jueza de La Academia 2024.

“Pues está padrísimo (que haya revelado que será juez de La Academia) Nada más que me lo revele a mí, porque mientras no haya un acercamiento, no haya un contrato, pues no ha habido nada”

Lolita Cortés